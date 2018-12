Suman aportes del Inta para la reglamentación de la aplicación de fitosanitarios

Connect on Linked in

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Regional Entre Ríos sumó sus aportes junto a instituciones técnicas, académicas y científicas para que el gobierno entrerriano elabore el decreto que reglamente la actividad, en función de las disposiciones que emitió la Justicia entrerriana respecto de las aplicaciones de fitosanitarios en cercanías a escuelas rurales.

“El secretario de Producción, Álbaro Gabás, nos convocó junto a otras instituciones para dar opinión sobre el tema de la parte reglamentaria técnica de la Ley de Plaguicidas. En el Inta abordamos el tema de manera interdisciplinaria. Tenemos gente de distIntas disciplinas trabajando en la temática relacionada con la parte agropecuaria, con la producción”, explicó el titular del Inta Regional Entre Ríos, Guillermo Vicente.

En ese sentido, Vicente ahondó: “Desde el Inta estamos de acuerdo con que se reglamenten los aspectos en los que puede haber vacíos legales, osea que no hay información suficiente de la ley, y todo lo que sea mejorar la calidad respecto a las indicaciones de la Ley de Plaguicidas de la provincia tiene una serie de artículos”.

La propuesta del Inta

“Nos convocaron en particular por un artículo que se indicó como faltante por la no indicación sobre escuelas rurales. Y nosotros aportamos los elementos técnicos para la especificación técnica. Aggiornamos la información que está disponible para que se mejore la calidad de la ley”, puntualizó al respecto.

Vicente señaló a su vez: “Esta cuestión tiene un alto contenido técnico y en la medida que se va avanzando con la mejora tecnológica, uno va pudiendo hacer mejor calidad en todo lo que hace a la producción agropecuaria, y me parece importante que la provincia haya tomado este tema y que se haya enfocado de esta manera”.

“La provincia en lo que es la reglamentación de la ley lo que hace es pedir opiniones. Y son opiniones de carácter técnico. Nosotros lo que hacemos es ayudar con la información que tenemos disponible y en función de cada momento puede haber cosas que cambien, y la información vaya mejorando en los aspectos que tienen que ver con las aplicaciones de productos”, señaló Vicente.

Mejorar la efectividad en el uso de productos

El titular del Inti Regional Entre Ríos aclaró que “las pulverizaciones no son solamente con plaguicidas. Los plaguicidas, que es lo que dice la ley, son productos fitosanitarios. Son productos que se utilizan para control de enfermedades, que muchas veces son enfermedades que pueden afectar a las personas no a las plantas. Entonces los fitosanitarios se usan también para controlar enfermedades, e insectos”.

Igualmente observó: “Muchas veces se deriva en productos de control, que están aprobados por Senasa, y las recomendaciones que se hacen es tomarlas. Nosotros lo que hacemos es aportar, a través de ensayos, en el Inta, cómo mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de esos productos a través de mejorar las condiciones de aplicación. Sea por equipos, porque cada vez hay mejores equipos para mejorar las aplicaciones, y trabajamos para desarrollar mejores técnicas para tratar de minimizar las derivas o evitarlas”.

Otras recomendaciones son el uso de cortinas: “En la historia del sector agropecuario siempre se han hecho cortinas, alrededor de los predios, y esto es muy usado en fruticultura. Estas cortinas se usan mucho como forma de controlar las derivas de las aplicaciones, que se utilizan para controlar insectos y enfermedades”, informó.

“Además hay otro tipo de productos orgánicos o minerales, y no son productos de síntesis, que se usan en la certificación de productos orgánicos. Los productos orgánicos se certifican. Normalmente son derivados de minerales”, agregó. “También se pulveriza con fertilizantes o sea no solamente productos como insecticidas o pesticidas”. Por esto, consideró Vicente, “es importante que la gente sepa que no solamente se pulveriza con productos fitosanitarios para el control de enfermedades”.En ese orden, contó que el Inta en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) desarrolló, en los últimos tiempos, aparatos electrónicos que permiten el control de las pulverizaciones. “Permiten identificar dónde se está pulverizando, de qué manera se lo está haciendo, y si es correcto o no. Está en una etapa de prototipo pero se lo puede usar en máquinas. Esto es importante tenerlo en cuenta a los fines de poder tener un mejor control y monitoreo por parte de municipios, la provincia y los organismos de contralor”.