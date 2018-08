Suplementos, precursores de esteroides y la salud de los adolescentes

Connect on Linked in

Los precursores de esteroides anabólicos (también llamados prohormonas) son sustancias que el cuerpo puede convertir en esteroides anabólicos. Estos esteroides son una clase de sustancias naturales y sintéticas (manufacturadas) asociadas a la hormona principal masculina, la testosterona.

Los esteroides anabólicos estimulan el desarrollo muscular y también pueden fortalecer los huesos y reducir la grasa del cuerpo. Además, todos los esteroides anabólicos son androgénicos, o sea, que producen características masculinas, tales como vello facial y engrosamiento de la voz. Sin embargo, debido a su estructura química, los precursores de los esteroides también pueden convertirse en la hormona principal femenina, el estrógeno, lo cual puede hacer crecer senos en los varones.

Hasta hace poco, los precursores de esteroides se anunciaban y vendían como suplementos dietéticos para mejorar el desempeño atlético y la imagen corporal. El uso de estos productos por los atletas profesionales y culturistas los popularizó entre los jóvenes que deseaban parecerse a estos.

Entre los precursores de esteroides anabólicos se encuentran los siguientes:

Androstenediona (también llamada “andro”)

Androstenediol

Norandrostenediona

Norandrostenediol

Dehidroepiandrosterona (Dhea)

Dado que los precursores de esteroides pueden tener efectos secundarios peligrosos, muchos de estos productos ahora se consideran ilegales si no han sido recetados por un médico. La Dhea es el único producto que continúa sin regularse y que todavía puede adquirirse en las tiendas. Lamentablemente, aunque la mayoría de los suplementos dietéticos que tienen precursores no pueden ser comprados comercialmente, sí pueden obtenerse ilegalmente. Algunos de ellos son traídos de contrabando a los Estados Unidos, o son producidos en laboratorios secretos o vendidos por Internet. Como estos productos no son regulados, pueden estar contaminados, o pueden ser falsificados o rotulados incorrectamente. También es posible que los precursores de esteroides, u otras sustancias peligrosas, no estén escritos en el paquete de los suplementos que se venden en las tiendas.

¿Quién usa los precursores de esteroides?

Los Centros para el control y prevención de enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) informan que el uso de esteroides ilegales entre alumnos del noveno y 12avo grado ha estado aumentando continuamente todos los años. Desde 1999, el uso de esteroides ha aumentado el doble. Aunque los varones tienen más probabilidad de usar esteroides, las niñas en el noveno grado son las que más los usan. Los varones tienden a usar esteroides para mejorar su rendimiento atlético (por ejemplo, en deportes de pista y campo, levantamiento de pesas y fútbol). A las niñas les interesa la pérdida de peso y la imagen corporal tanto como el atletismo.

¿Qué riesgos hay en el uso de los precursores de esteroides?

Al igual que los esteroides, los precursores de esteroides pueden tener varios efectos serios y duraderos en la salud. Entre más alta sea la dosis, más serios serán los efectos. Algunos de estos efectos secundarios son reversibles y otros no lo son. En los adolescentes en etapa de crecimiento uno de los riesgos principales en el uso de precursores de esteroides anabólicos es la pérdida permanente de altura.

¿Cómo se sabe si alguien está usando los precursores de esteroides?

Los padres, entrenadores y proveedores de servicios médicos deben saber cuáles son las posibles señas de que alguien está usando esteroides. Entre las señas y síntomas están los siguientes:

Aumento rápido de peso

Cambios en el cuerpo, con un desarrollo muscular notable

Rostro hinchado

Mayor desarrollo de la parte superior del cuerpo

Aumento de acne

Marcas de agujas en los músculos grandes (nalgas, muslos)

Crecimiento de los senos en los varones

Senos más pequeños en las niñas

Cambios en la voz (más alta en los varones más gruesa en las niñas)

Aumento en el vello del rostro y el cuerpo en las niñas

Cambios de comportamiento o cambios emocionales o psicológicos (ver efectos secundarios)

Efectos secundarios de los precursores de esteroides anabólicos:

En los varones

Comportamiento agresivo descontrolado (“rabia de esteroide”)

Desarrollo de senos (permanente)

Pérdida del cabello (permanente)

Testículos reducidos

Producción reducida de espermatozoides

Crecimiento de los senos (ginecomastia)

En las mujeres

Engrosamiento de la voz (permanente)

Aumento en el tamaño del clítoris (permanente)

Crecimiento de vello facial (permanente)

Pérdida del cabello (permanente)

Menos ciclos menstruales

Senos pequeños

En ambos sexos

Síntomas psicológicos (por ejemplo, cambios repentinos de humor, irritabilidad, poco criterio, dificultades para dormir y depresión (asociada con el suicidio) después de parar los esteroides.

Elevación de la presión sanguínea

Coagulación de la sangre

Anormalidades en el hígado

Aumento del colesterol “malo” (LDL)

Reducción del colesterol “bueno” (HDL)

Posible dependencia en las drogas

Acne severo

Infecciones causadas por compartir agujas (por ejemplo, VIH / Sida, hepatitis) e infecciones bacteriales en el lugar de la inyección)

¿Qué debe hacer con esta información?

Muchos adolescentes se preocupan por su salud pero tienen una idea errónea sobre el efecto de los esteroides en el cuerpo. La mejor táctica es admitir los efectos positivos de los esteroides a la vez que se explican las consecuencias peligrosas y permanentes de usarlos. Lo más importante es que se dé a los adolescentes otras alternativas para lograr la figura que desean; por ejemplo, una buena nutrición y entrenamiento físico para que puedan alcanzar su objetivo.

Por Lisa Fish, Linn Goldberg y Daniel Spratt para The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.-