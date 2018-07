Taller de Literatura Creativa a distancia

Print This Post

El taller se desarrolla desde el 9 de julio hasta el 13 de agosto. Se realizan cinco trabajos prácticos en torno a: Las cartas; descripciones de personajes y lugares; semblanzas; el cuento y las diferencias y similitudes con la novela. En decir, se ven las invariables de la escritura en el formato. La dinámica es la siguiente: los lunes envío email con material de lectura y consigna, y los viernes tienen que enviar el trabajo resuelto, que posteriormente es comentado y sugerido.

“Ha sido una experiencia fructífera ya que me ha permitido leer relatos, cartas y cuentos interesantes, acompañando con consignas claras y creativas; el material, bien concreto y de alto valor literario. El profesor ha intervenido desde una postura freiriana y con “rigurosidad gramatical”; está muy bueno que me haya marcado las puntuaciones porque, personalmente, cada vez le doy menos importancia a ellas y en verdad, son importantes. Gracias por la experiencia”.

Marta Caire

“En mi caso es la primera vez que participo de un taller de este tipo, hace tiempo que tenía ganas de hacerlo y la considero una muy linda experiencia. Desde mi perspectiva, de inexperto en esta área, te confirmo que la dinámica del taller me ha resultado adecuada, me refiero a que el tiempo entre enunciado y entrega estuvo bien, y las devoluciones entiendo que fueron efectivas, cuidadas y respetuosas (equilibrio poco habitual)”.

Facundo Piriz

“El curso me pareció magnífico. Me queda todo el material para releer y tratar de seguir practicando. Ha sido un placer ser alumno”.

Miguel Angel Rodriguez

Facilita el Lic. Mario Daniel Villagra, actualmente residente en Paris, Francia, dedicado a la investigación y difusión de poetas argentinos en aquel país.

Por consultas e inscripción

Correo electrónico: villagramd@gmail.com

Whatsapp: +33758558943

Licenciado en la Fac. de Cs. de la Educación, en la carrera Comunicación Social, con mención en Educación, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. He ejercido la docencia en diferentes niveles de la enseñanza: primaria, secundaria y superior. Lo he hecho como profesor de Lengua y Literatura, de Creación Literaria y teatral y de Fotografía en el Centro de Arte de Paraná (2010/16 en Pná), entre otras instituciones públicas y privadas. Además, ejerzo el periodismo desde el 2008, con publicaciones en Agencia Informativa del Mercosur, Diario UNO de Entre Ríos, Análisis, El Diario de Paraná, Agencia de Datos y Noticias, Diario Miércoles Digital, Revista Comunidad, entro otros a nivel local, provincial e internacional. Fui becado para el taller de Guion de Cine, desarrollado en el Festival Internacional de Cortos de Oberá (Misiones/2015). Productor de la serie audiovisual “Su móvil, nuestro móvil”. Trabajos editoriales: “El barrio del tambor, la marca negra en el bicentenario” (2da ed.); “Un gremio escuela, relatos en torno a la conformación de la Asociación gremial del magisterio de Entre Ríos” (co-realizado) y “Poemas del Principiante”, Ed. Árbol Animar (Argentina). Integra la Antología Poética de Juan Laurentino Ortiz, de edición Bruma, en Mendoza (Argentina). Impartí ponencias y talleres en las provincias Argentinas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, como así también en países como Bolivia y Uruguay. Además, fui corresponsal de AIM en Brasil y actualmente en Francia. Tiene publicaciones en Madrid, España, como bloguero de Casa de América. Las investigaciones sobre poetas me llevaron a participar en “El horizonte fluvial, primer coloquio en el país del sauce, coorganizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad de Paris-Est Créteil”. Actualmente, investigo y escribo sobre poetas argentinos en Paris, Francia.