Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El 26 de marzo de 1911 nació Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, uno de los mayores del siglo XX.

Se llamaba Tomás Lanier Williams y había nacido en Columbus, capital del estado de Ohio, Estados Unidos. El sobrenombre de Tennessee, el de un estado del Sur, se lo pusieron sus compañeros de colegio.

Todavía adolescente, dejó la casa de sus padres por desavenencias con ellos, y para vivir apeló a muchos oficios diferentes.

A los 11 años comenzó a escribir porque ya sentía vocación por el teatro y porque había sufrido una temprana decepción amorosa.

Sus modelos fueron el ruso Antón Chéjov, el inglés D.H. Lawrence y el poeta norteamericano Hart Crane.

Vivió la bohemia de Nueva Orleans. Movido por un sentimiento de culpa por la lobotomía a que fue sometida su hermana, diagnostica de esquizofrenia, escribió “El zoo de cristal” en 1944, su primera obra exitosa.

El sur de los Estados Unidos es el escenario más frecuente de sus obras, como La Gata sobre el tejado de zinc. La más famosa fue Un tranvía llamado Deseo, por la que recibió el Premio Pulitzer.

Tennessee Williams es autor de obras de mucha intensidad dramática, acción dinámica, diálogos fluidos, hondura psicológica y profundo lirismo. Todo eso le sirvió para analizar la violencia primitiva que veía en la civilización de los Estados Unidos.

En 1967 publicó el libro de poemas In the winter of cities y en 1975 sus Memorias.

Considerado uno de los mayores dramaturgos del siglo XX, apareció muerto en una habitación de hotel en Nueva York, según la autopsia asfixiado con el tapón de un tubo de barbitúricos que habría intentado abrir con la boca.

Junto a él había botellas de bebidas alcohólicas y somníferos. En sus últimos años estaba sumido en la decadencia física e intelectual y tenía solo escasos momentos de lucidez que le permitían las drogas, el alcoholismo y el fantasma de la locura.