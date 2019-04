TensiÃ³n en Venezuela: La embajada de Chile alojÃ³ al opositor Leopoldo LÃ³pez

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El dirigente venezolano había sido liberado esta madrugada en una acción liderada por Juan Guaidó, quien se autoproclama presidente interino. El ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, responsabilizó a la oposición de la violencia, pero se muestra dispuesto a “usar las armas”.

Los enfrentamientos entre las fuerzas chavistas y los seguidores de Juan Guaidó se han extendido por la capital venezolana, Caracas, horas después de la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, en arresto domiciliario tras una condena a más de 13 años de prisión.

A primera hora de la tarde, el canciller chileno, Roberto Ampuero, ha confirmado que el líder de Voluntad Popular está en la embajada chilena en Caracas. La liberación del opositor ha sido impulsada por Guaidó, autoproclamado presidente interino del país por la Asamblea Nacional, y cuenta con el apoyo de algunos segmentos de las Fuerzas Armadas. “El momento es ahora”, ha afirmado Guaidó en un mensaje de vídeo donde aparece junto a Leopoldo López y rodeado de uniformados armados. La respuesta de Maduro no se ha hecho esperar: “He conversado con los comandantes, quienes me han manifestado su total lealtad. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. ¡Venceremos!”, ha dicho en Twitter. Sin embargo, el presidente no ha comparecido en público ni en pantalla desde que se inició la ofensiva opositora hace más diez horas.

El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, ha informado de enfrentamientos con “un reducido grupo de militares traidores que se posicionaron (…) para promover un golpe de Estado”. El titular de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino, se ha pronunciado a favor del mandatario: la acción de la oposición, ha dicho, obedece a un “intento de golpe de Estado de una magnitud mediocre”. Padrino también ha responsabilizado a la oposición de todo acto de violencia que se genere a partir de este momento.

Fuente: El País de España