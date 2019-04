TensiÃ³n frente a la Embajada de Venezuela

Print This Post

Tras el levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, la tensión se replicó también en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, donde decenas de ciudadanos venezolanos se convocaron esta tarde para expresar su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó.

La convocatoria empezó cerca de las 14:30. Los incidentes comenzaron media hora más tarde, cuando otro grupo de manifestantes llegó hasta el edificio de Luis María Campos al 100 del barrio porteño de Palermo para expresar su respaldo a Nicolás Maduro e increparlos. Hubo discusiones, empujones y hasta golpes.

Efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el lugar para interceder y formar un cordón de dos metros que evite el enfrentamiento.

“Se acercaron todos a la vez, me empujaron, me tiraron para atrás y me robaron el teléfono”, contó en medio del llanto una mujer que fue agredida.

“Hubo una convocatoria a través de las redes sociales, que fue coordinada en las embajadas de otros países para apoyar el intento de golpe de Estado y que implicaba también la ocupación de la Embajada. Vinimos a prevenirlo”, dijo a Infobae Rafael Klejzer, secretario general de la Ctep Capital, sobre la intempestiva llegada de los simpatizantes del chavismo.

“Eso no es cierto. Nuestra intención ha sido exclusivamente manifestarnos de manera cívica. Estamos enviando nuestro mensaje de apoyo a las protestas en Venezuela. Nosotros no tenemos armas, no somos grupos comando, nadie nos paga. Sabemos que la Embajada está secuestrada”, contestó en diálogo con este medio Gustavo Ramírez, miembro de Un Mundo sin Mordaza, una de las más de 20 organizaciones que realizaron la convocatoria.

“Nos vamos a quedar y estamos convocando a muchísima más gente a que venga. Esto se ha transformado en un acto de defensa del pueblo bolivariano y de la República de Venezuela”, prometió el dirigente gremial Klejzer.

A la iniciativa se sumaron afiliados de Camioneros y del Movimiento Territorial de Liberación, entre otras organizaciones.