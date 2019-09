Tensión máxima en Chubut: YPF paraliza actividad y gremios en pie de guerra

Connect on Linked in

En Chubut pasan los días y no baja la tensión. Por el contrario, crece. Luego de que los docentes anunciaran un nuevo paro por 144 horas y cortes de rutas esporádicos, YPF puso en stand by sus actividades en la Cuenca.

La medida se tomó a partir de los bloqueos hacia los yacimientos que mantienen los estatales, y se suma a la reprogramación de actividades que anunciaron días atrás algunas firmas como Pan American Energy (que explota Cerro Dragón uno de los que más produce en la provincia y también de los más importantes de los estados petroleros).

El conflicto que sacude a la Provincia toma, de esta manera, una nueva forma. En declaraciones vertidas a un medio local, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, aseguró que, pese a los piquetes, los trabajadores del gremio van a “pasar por arriba, por abajo o por el costado. No hay ninguna duda de eso. Por algún lado vamos a salir a laburar”.

En ese marco, el escenario social no es el mejor. “Hay ministros que vienen fogoneando hace tiempo la posibilidad de que pase esto. A nosotros no nos interesa una pelea de trabajadores contra trabajadores. Se intenta desviar el verdadero conflicto. Ya estamos en septiembre y queremos cobrar, la obra social en funciones y los acuerdos paritarios arreglados”, le dijo a este diario Marcela Capón, representante de Atech. Y agregó que “nosotros estamos abocados a que se resuelva este conflicto y mañana vamos a hacer una movilización fuerte hacia la Legislatura”.

Reforma tributaria

La referente del sindicato capitaneado por Daniel Murphy hizo mención de lo que será otro de los grandes temas de la jornada: la reforma tributaria. La Mesa de Unidad Sindical se congregará hoy en las puertas del palacio legislativo con el fin de que los diputados provinciales den tratamiento al proyecto de ley que ellos mismos presentaron y que, entre otros temas, obliga a las grandes empresas a pagar impuestos que permitan a Chubut tener un alivio económico.

“Entendemos que no es una solución para ya y que no es el proyecto original que planteamos, pero se tiene que aprobar aunque sea de manera parcial para que se pueda generar un ingreso y mostrar la decisión de que así sea”, aseguró Capón.

Para el diputado del PJ-FPV, Blas Meza Evans, “se trata de adelantar regalías petroleras, adelantos a cuenta que serán reconocidos. Gravar sectores que si bien ya están gravados, no se cobran, como el impuesto inmobiliario rural. A la vez, también estamos intentando ver que tributen ingresos brutos los propietarios de los campos de los molinos de energía eólica y la flota artesanal que tiene casi los mismos ingresos que la amarilla. Pero no es una recaudación para pagar sueldos”.

Desde Cambiemos ya avisaron que votarán en contra de la ley. Habrá que ver qué posición asume el arcionismo con el fin de anotarse algún punto a favor. Por su parte, el diputado del PJ-FPV, José Grazzini sostiene que “se va a discutir mucho. Comodoro hará lo propio con el petróleo y nosotros (por Puerto Madryn) con el aluminio. Se está forzando a una lucha entre sectores públicos y privados y debemos ser cuidadosos con los sectores privados que genera y dan trabajo y, también, cuidar la producción de cada una de las zonas”. Se presume que la aprobación será parcial.

Impacto político

Luego de la reelección de Arcioni y de su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández en Chubut había un cierto clima de unidad entre el provincialismo y el peronismo. Sin embargo, la crisis económica y social llevó a que las diferencias ya expuestas vuelvan a tomar filo. En la sesión especial del pasado jueves, cuando se aprobó la utilización de 15 millones de dólares previstos para obras para el pago del tercer tramo del cronograma de salarios, hubo serias demoras en el tratamiento.

¿El motivo? El bloque del PJ-FPV no quiso ingresar al recinto hasta que los diputados oficialistas no se hicieron presentes en su totalidad. “El pago se pudo completar porque dimos los votos para que esto se haga. Pero es pan para hoy y hambre para mañana”, sostiene Meza Evans. Y agrega que “el gobernador llevó adelante un acuerdo paritario que tuvo un fin electoralista y que fue montado en una mentira. Nuestro voto fue con desgano, como un gesto de colaboración. Pero necesitamos que nos transparenten los números de la Provincia y que nos pongan en conocimiento de un plan estratégico porque no se pueden juntar monedas de un día para el otro. Si no nos dicen cómo sigue la película, vamos a tener series reparos para acompañar”.

Según pudo averiguar este diario, Arcioni convocó a todos los diputados de todos los bloques para mañana a las 10:30. Habrá que ver cuánto de este encuentro se traduce en la sesión posterior.

Fuente: Ámbito