Tenso cruce durante la marcha tras el funeral de Agustina en Esperanza

En medio del multitudinario reclamo que se realizó en la plaza central, una integrante de la organización tuvo un áspero cruce con una asistente

En la jornada del lunes por la noche y luego de conocerse el triste final para Agustina Imvinkelried, la joven de 17 años que era buscada desde la madrugada del domingo cuyo femicidio ya está siendo investigado, familiares, amigos e integrantes del colectivo #NiUnaMenos, convocaron a una marcha pidiendo justicia. La misma concentró a más de 10.000 personas en la plaza principal de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias.

En un momento y durante la realización del discurso por parte de una de las oradoras que pedía justicia por el crimen de la joven y se hablaba del rol de los medios en comunicar el hecho, los asistentes aplaudían hasta que la situación cambió cuando se comenzó a involucrar una postura política reclamando políticas públicas de género y la inclusión de la educación sexual integral. Allí los aplausos se transformaron en gritos y fue cuando una mujer se acercó hasta la oradora.

Fue ahí que se produjo un tenso cruce e intercambio de palabras en dónde se le exigía a quienes tenían la palabra que no mezclen la política con la marcha. El tono y la respuesta de quienes tenían el micrófono diciéndoles “bueno sí, después hablamos” encendió el grito de la gente.

Pero no todo quedó allí. Una de las protagonistas del cruce, quien le exigía a las oradoras no mezclar el concepto de la marcha con cuestiones políticas hizo su descargo a través de su propio Facebook.

“En la plaza nadie de Esperanza fue a hacer política. La gente fue a llorar por Agustina y a apoyar a su familia de algún modo, métanse el colectivo político donde no les da el sol y piensen en las niñas, adolescentes y mujeres de verdad…!!! ESPERANZA NO ES ESO SEÑORES…!!!! Esperanza es una ciudad pequeña llena de gente trabajadora conmovida por una tragedia … y todas ustedes no nos representan… Sépanlo”, escribió en su muro, acompañando su descargo.

Uno Santa Fe.-