Tocando al frente, la corazonada de Llorenç

Connect on Linked in

Lo conocimos en la pantalla chica por Velvet y Gran Hotel. Ahora, lo podremos ver de cerca. En diciembre, volverá a presentar su obra Tocando al Frente, producción que surge luego de un viaje en el que recorre nuestro país. “Fue muy intuitivo, son de esas cosas que uno dice: tenía que ser así. Eso que se llama corazonada, que te lleva y, sin duda, no me equivoqué, porque a raíz de ese primer recorrido en soledad, empecé mi idilio con Argentina y su gente”, expresó Llorenç González en diálogo exclusivo con AIM. Tango, relatos y paisajes forman parte de esta producción que podremos vivenciar nuevamente en Buenos Aires.

Los primeros pasos de Llorenç

Su carrera artística comenzó hace poco más de una década y media. Sus primeros pasos fueron en el Teatre de Barcelona, donde se licenció en Arte Dramático. Durante el último año de la escuela, “tuve la suerte de trabajar con la directora Carme Portaceli que, en ese momento, estaba creando una compañía que se llama Factoría Escénica Internacional, a la que me invitó a sumarme y así fue cómo ingresé en el mundo profesional”, contó el actor a este Medio.

Poco a poco, vino lo demás. “Durante muchos años estuve haciendo teatro en Barcelona, desde obras contemporáneas a clásicas. Y fue ahí cuando tuve la primera oportunidad de tener un personaje en una tira de televisión”, agregó Llorenç.

Tiempo después, llegó la etapa en Madrid, que ya lleva siete años, y se destaca por su participación en televisión, con producciones que trascendieron, como Gran Hotel o Velvet.

Tocando al frente, su primera obra

Parafraseando a Llorenç, su primer hijo es “Tocando al frente”, ya que se trata de su primera obra como actor y escritor.

“Tocando al frente nace después de un viaje que hice en septiembre de 2016 a Argentina. La decisión tenía un ingrediente especial: era la primera vez que me animaba a viajar solo y tan lejos. Al principio, no iba a ser más que un viaje iniciático. Se trataba de hacerme cargo de mí, de mis cosas y de cómo me llevo en la vida, pero la experiencia fue tan especial que, al volver y gracias a conectar con una inquietud que llevaba dentro de mí desde hacía tiempo, me animé a escribir este monólogo donde cuento mi viaje, lo adorno y lo completo con cuentos que escribí allí durante el viaje, inspirado por este maravilloso paisaje natural que tiene Argentina y por las sensaciones que iba teniendo y me contaban. Además, le puse música, tangos y cuentos”, detalló el actor y recordó que la obra se presentó en Madrid y Barcelona, y en agosto de 2018, se trajo a Argentina, gracias a las hermanas Valeria y Noelia Covello.

“Lo de Argentina fue muy intuitivo, son de esas cosas que uno dice: tenía que ser así. Eso que se llama corazonada, que te lleva y, sin duda, no me equivoqué, porque a raíz de ese primer recorrido en soledad, empecé mi idilio con el país y su gente”, resaltó el catalán.

Llorenç tiene un dejo de nostalgia cuando habla de nuestro país. Le preguntamos qué era lo que más le llamaba la atención de trabajar acá, y destacó que le emocionaba ver lo que bautizó como “la alegría de la posibilidad”, y aclaró que el argentino “cuando tiene algo en mente lo hace inmediatamente posible, y ahí hay una chispa, que es necesaria para empezar cualquier proyecto”.

“Hay algo de la manera argentina -no sólo en teatro sino en la cotidianidad- que me impactó y me encantó: es esa primera alegría de que todo es posible”, destacó.

Tocando al frente volverá a Buenos Aires el 6 de diciembre en el Teatro Regina. Por entradas, dirigirse a www.plateanet.com

La experiencia en Velvet

Llorenç fue uno de los actores principales de la reconocida serie española Velvet, producida por Bambú para Antena 3. Se estrenó en febrero de 2014 y, tras cuatro temporadas, en febrero de 2017, se confirmó que Movistar+ había llegado a un acuerdo con Atresmedia para adquirir la marca y producir una serie derivada titulada Velvet Colección con un reparto coral encabezado por Marta Hazas.

“Mi experiencia en Velvet fue muy completa. Tuvo momentos divertidos e intensos de a ratos. Es una serie en la que estuve siete temporadas (incluyendo la versión Colección) con el mismo personaje y eso remite a una evolución, viendo cómo crece un papel. Después te das cuenta del impacto que se da a nivel nacional e internacional”, sostuvo el actor.

Asimismo, agregó a AIM que “ser partícipe de un proyecto de esta magnitud te enseña no solo a nivel artístico sino en la vida. Experimentas que te paren por la calle y te reconozcan. Es divertido, ilusionante y a veces pesado pero finalmente es una vivencia completa y vibrante”. Por último, adelantó que de cara a estos meses, se encuentra rodando una tira diaria para una Antena 3, que se llama Amar es para siempre.