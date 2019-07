Todos los autos 0 KM con descuentos que se pueden conseguir en julio

Connect on Linked in

Hay más de 300 versiones de distintos modelos con rebajas a partir de los subsidios del plan del Gobierno. Cómo aplica las bonificaciones cada terminal y cuáles son las ofertas más interesantes.

La segunda etapa del plan del Gobierno para reactivar la venta de vehículos 0 kilómetro presenta en julio algunos cambios con respecto al mes pasado. Si bien las condiciones del programa “Junio 0Km” no cambiaron, en julio sí se perciben en algunas marcas algunas variaciones en las listas de precios y, por lo tanto, también en determinadas bonificaciones.

Tal como ocurrió durante el mes de junio, a través del programa Julio 0KM, las automotrices continúan ofreciendo un descuento de al menos $50.000 por vehículo para aquellos cuyo precio de venta sea igual o inferior a $750.000, y de al menos $90.000, para aquellos cuyo precio sea superior.

En la mayoría de los casos, las concesionarias y terminales aportan bonificaciones y financiamiento que pueden duplicar el descuento previsto. De hecho, al tope del ranking de descuentos se pueden observar, por ejemplo, rebajas de 359.2200 pesos para el Citroën SpaceTourer, de 310.000 pesos para el Fiat Argo y de 235.000 pesos en el Chevrolet Cruze LT, entre otros.

La medida de extender el plan se tomó tras un acuerdo entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (Cidoa).

Las bonificaciones abarcan exclusivamente a las operaciones de contado o financiadas a través de créditos prendarios, pero no aplican para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo o de alta gama alcanzados por los impuestos internos.

La ampliación de la medida inicial no supone una nueva erogación fiscal para el Gobierno, ya que la extensión del programa utiliza los fondos remanentes del cupo de 1.000 millones de pesos dispuesto originalmente para el mes de junio.

Así quedaron los precios de los modelos abarcados por el Plan Julio 0 KM, con las respectivas bonificaciones informadas por cada terminal:

Chevrolet

Como en junio, mantiene 29 versiones dentro el plan. La rebaja más importante es para el Cruze LT, tanto 4 como 5 puertas: 235.000 pesos. Y también aparece con un importante descuento, de 155.000 pesos, la gama Onix. Incluso el Onix Joy LS ahora tiene una bonificación de 151.000 pesos, mayor a los 116.000 pesos del mes pasado.

Citroën

El mayor descuento se lo aplica al SpaceTourer, que con una rebaja de 359.220 pesos alcanza un precio final de 1.419.260 pesos. Otras versiones para destacar: el C3 Aircross Shine automático recibe un descuento de 204.740 pesos y queda en 774.260 pesos, y el C4 Lounge con un descuento de 197.070 pesos.

DS

Bonificaciones de entre US$4.200 y US$4.850.

Fiat

La compañía subió la apuesta al plan y también las bonificaciones. En julio para el Argo ofrece un bonus máximo de hasta 310.000 pesos sobre el precio al público (en junio era de 200.000). El precio final entonces arranca en 455.000 pesos para el básico y queda en 667.000 pesos para el tope de gama.

Para el Cronos ahora la rebaja es de 220.000 pesos (antes, 105.000 pesos), en el Mobi de 190.000 pesos (antes, 90.000 pesos), para los 500 y 500X pasó de un máximo de 160.000 pesos a 200.000 pesos de tope; y para la Fiorino subió el bonus de 110.000 pesos a 210.000 pesos. Los utilitarios y pick ups no estaban alcanzados por el plan, pero Fiat los incluyó en su paquete de ofertas.

Ford

Tiene 43 versiones de su línea involucradas en los descuentos del plan. Al igual que en junio, la terminal destaca la bonificación de 130.000 pesos para el Ka+ SE AT, los 140.000 pesos para el Fiesta SE Plus y la Ecosport Titanium y la rebaja más importante: 210.000 pesos en las versiones SE de Focus, tanto sedán como 5 puertas.

Versiones involucradas:

Ka: S, SE, SE AT, SEL, Freestyle, Ka+S, Ka+SE, Ka+SE AT, KA+SEL, Ka+SE AT.

Fiesta: S Plus, SE, SE AT, SE Plus, SE Plus AT, Titanium, Titanium AT.

Focus: S, SE, SE AT, SE Plus MT y AT, Titanium MT y AT, Sedán S, SE, SE AT, SE Plus MT y AT, Sedán Titanium MT y AT.

Ecosport: S, SE, SE AT, Freestyle, Titanium MT y AT, 2.0 SE AT, 2.0 Titanium AT, 2.0 Freestyle 4×4, 2.0 Storm 4×4 AT, 1.5D SE.

Honda

Su mayor descuento lo ofrece en el Civic: 130.000 pesos para el EXL. En junio para el HR-V ofrecía descuentos de 120.000 pesos. Ahora esa rebaja es de 110.000 pesos y ambas versiones además subieron de precio.

Jeep

Bonus máximo de hasta 190.000 pesos para tres versiones de Renegade. Y rebaja de 90.000 pesos para la versión Trailhawk.

Nissan

Sigue con descuentos para 16 modelos (en junio eran 21). Hay algunas variantes en las versiones ofrecidas, pero mantiene las rebajas de 50.000 pesos para March y Versa, y de 90.000 pesos para el Kicks.

Peugeot

Peugeot mantuvo para julio 43 versiones de toda su gama. La terminal destaca cinco bonificaciones importantes para versiones puntales de 208, 2008, 308 y 408. La más importante: un descuento de 192.200 pesos para el 208 Allure 1.6, que queda en 617.700 pesos.

Renault

Bonifica 80.000 pesos en los modelos Kwid, Sandero y Logan, 90.000 pesos en el Koleos, 130.000 pesos para las versiones de pasajeros del Kangoo y 150.000 pesos para Captur y Duster. Hubo incrementos de entre $9.000 y $21.000 en su lista de precios. También amplió el plan de descuentos a tres modelos no incluidos originalmente: rebaja 9.700 pesos la Oroch Dynamique, y 50.000 pesos el resto de esa gama, y hay una bonificación de 140.000 pesos para la línea del utilitario Master.

Toyota

No varió respecto a junio y mantiene los descuentos de 50.000 pesos para seis versiones del Etios y dos del Yaris; y de 90.000 pesos para seis versiones de Yaris, 8 de Corolla y dos Innova.

Volkswagen

Los modelos más populares reciben descuentos importantes. El Gol Trendline cuenta con una rebaja de 148.500 pesos y queda en 526.000 pesos, el Gol Comfortline Tiptronic tiene un descuento de 137.000 pesos (queda en 658.000 pesos), mientras que el Fox Connect recibe una bonificación de 147.000 pesos (se sitúa en 634.500 pesos). De todas maneras, la bonificación más fuerte la recibe la Suran Cross: 232.355 pesos, que lleva su precio a 752.685 pesos.

El lanzamiento más importante del año de la marca, el flamante T-Cross, también suma descuentos a apenas una semana de haberse estrenado. A toda la gama con precios de lista desde 920.050 pesos le aplican un descuento de 105.882 pesos.

Los importados

Con un esquema descuentos igual al de las terminales nacionales ($50.000 y $90.000), las marcas de la Cámara de Importadores se sumaron en junio al plan oficial. Algunas importadoras integraron estas rebajas a partir del subsidio oficial a las bonificaciones especiales que venían ofreciendo. Es el caso de Hyundai, Chery, MINI, Alfa Romeo y BMW. Estos son los modelos involucrados:

Alfa Romeo: Mito y Giulietta.

Baic: D20, Senova, X35 y X55.

BMW: 118i 5p Active y 118i 5p Sport.

Chery: Nuevo QQ 1.0, Arrizo, Tiggo, Nueva Tiggo.

Geely: Emgrand 7, Engrand GS y Emgrand X7 Sport.

Haval –Great Wall: H1, H2 y H6.

Hyundai: Veloster, Creta, Tucson, New Tucson y New Kona.

Jac: JACS2, JACS3 y JACS5.

Kia: Picanto, Rio, Cerato, Soul y Sportage.

Lifan: Myway y X70.

Mini: Mini Cooper 3p y 5 p.

Shineray: X7 y X30.

Subaru: XV y New Forester.

Suzuki: Baleno y Swift.

El Listado completo: https://es.scribd.com/document/416535991/Precios-Julio-0km