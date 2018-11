Torres: “La crisis económica imperante obligó a muchas mujeres a salir a la calle”

Print This Post

La referente en Entre Ríos de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Norma Torres, dijo a AIM que “en toda la provincia y en todo el país se multiplicado la oferta”, de trabajo sexual ante la crisis.

La situación política, económica y social del país “obligó a muchas más mujeres a salir a la calle, chicas jóvenes y no tan jóvenes. Actualmente hay hucha oferta y poca demanda, como si las Leyes fundamentales de la macroeconomía se cristalizaran en un regateo de esquina”.

“Con la malaria que hay son cada vez menos las personas que vienen por nuestros servicios y, a su vez, más las mujeres las que ven en el trabajo sexual una salida. En toda la provincia y en todo el país se multiplicado la oferta. Es muy difícil saber con exactitud porque muchas chicas trabajan en sus casas o departamentos y no todas se sindicalizan. Igual Ammar ha crecido muchísimo en número”, contó .

Sobre las estrategias que se piensan desde la organización para fin de año, Torres contó que desde hace meses piensan “actividades para ayudar a las compañeras”.” Primero pensamos en una fiesta en un club o salón, con cena, música en vivo y premios pero esa idea se fue apagando de a poco por los costos de traslado, cantina, equipos y la verdad, es que hoy, no están dadas las cosas para semejante movida. Así que estamos organizando canastas navideñas y bolsones de juguetes, estamos tocando todas las puertas en la provincia y las ciudades sin distinción de banderas políticas. A nivel nacional también. La idea es repartirlas entre las chicas y sus hijos o nietos”, apuntó.

Reclamos históricos

“Este año la lucha pasó por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, un tema que nos toca muy de cerca, además porque atraviesa a todo el colectivo de mujeres. El año que viene, antes de marzo, pondremos en agenda nuevamente, de manera activa, el proyecto de Ley y reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales”, adelantó Torres.

El Encuentro Nacional de Mujeres “fue una materia pendiente para muchas de nosotras. Muchas compañeras nos quedamos con ganas de viajar a Chubut pero las distancias y los costos nos obligaron a quedarnos. Cinco aulas llenas sobre trabajo sexual (me cuenta con un orgullo en la voz), no nos para nadie a pesar de que el abolicionismo no descansa”.

Fin de año

Para fin de año, Torres manifestó que desea “paz y que haya mucho laburo para la gente (no sólo para nosotras), es muy jodido pasar las fiestas sin un mango. Están los chicos, porque hay hijos y nietos y todas queremos que tengan ilusiones, alegría, regalos y las mesas llenas de cosas ricas. Como todos, ¿no?”.