Trabajadores científicos reclaman el bono del Gobierno

La resolución que indica el pago de un bono de cinco mil pesos en septiembre para todos los trabajadores de la administración pública nacional se publicó este lunes en el Boletín Oficial, registró AIM. En ese sentido, los becarios del Conicet, “¿cobraremos la ayuda?”, preguntaron desde el sector.

“El bono forma parte de las medidas paupérrimas que el presidente Mauricio Macri anunció semanas atrás luego de la última devaluación que ya se está reflejando en una nueva pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, indicaron los trabajadores científicos en un documento al que tuvo acceso AIM.

El miércoles de la semana pasada, los becarios “realizamos una asamblea en la explanada de Conicet centrada en la urgencia de nuestra situación salarial. En la última mesa de becarios, exigimos una inmediata recomposición salarial y, en ese marco, el cobro del bono de cinco mil pesos”, informaron.

De todos modos, las autoridades indicaron que aún no había llegado ninguna resolución oficial y que dado el caso se comprometían a hacer las gestiones necesarias para que los becarios estén comprendidos en la medida.

El problema suscita al no ser reconocidos como trabajadores: “os incrementos salariales y/o bonos no están garantizados para los becarios de Conicet y Agencia, quienes con salarios por debajo de la línea de pobreza y sin derechos laborales básicos llevamos a cabo tareas de investigación. El decreto del gobierno nacional no nos menciona expresamente y por tanto solo un resolución específica podría incluirnos”, argumentaron desde el sector.

Ante esta situación, los trabajadores remarcaron que “se vuelve primordial que nos mantengamos en estado de alerta y movilización y que, en caso de no cobrar el bono el día 1 de septiembre, nos organicemos para conquistarlo tal como hemos hecho con los incrementos acordados en el marco de las últimas paritarias”.