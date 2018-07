Trabajadores de Afip, a la espera de que no toquen sus ingresos

Print This Post

El Ministerio de Trabajo de la Nación anunció el viernes último la conciliación obligatoria para el sector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). No obstante esto, desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) dijeron que aún no recibieron “ninguna oferta de la patronal”. “Quieren recortar el porcentaje del dinero percibido por la recaudación”, sostuvo además el secretario general de dicha entidad, Enrique Carot, en diálogo con AIM.

Según detalló Carot, los planteos de los trabajadores de la Afip son dos y concretos: la reapertura paritaria y el cese en la intención de aplicar un recorte significativo en los ingresos percibidos en concepto de recaudación. “Además de la negativa de discutir un aumento salarial, desde la patronal hay intención de bajar en casi un 30 por ciento el salario que se cobra en concepto de recaudación”, dijo.

“Frente a esto se comenzó un plan de lucha, que desembocó en el paro realizado el 29 de junio, mismo día en que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y planteó un acercamiento entre la entidad sindical y la patronal”, agregó.

Sobre las razones del plan de lucha que llevaron al paro, el secretario general de Aefip expresó: “Se viene pidiendo una recomposición salarial que esté de acuerdo con el costo de vida, es decir, de al menos un 20 por ciento sobre los salarios actuales. En cuanto a lo cobrado por recaudación, monto que no entra en la discusión paritaria, se exige que no sea tocado. Y esto, porque una baja sería inadmisible en el contexto actual de inflación y devaluaciones diarias.”

No obstante ello, Carot manifestó que “hasta ahora no hubo ninguna oferta económica, y se mantuvo la decisión de descontar el ingreso resultante de las recaudaciones”. Por eso, las intenciones de los trabajadores es “seguir con un plan de lucha mientras no se revea la situación”.

La conciliación obligatoria se dictó por 15 días hábiles, lapso que se podría extender por otras cinco jornadas, por lo que cesaría recién a fines de julio.

Entre Aduana, Dirección General Impositiva (DGI) y Seguridad Social, Afip cuenta con una planta total de 22.400 empleados, 380 de los cuales son de Entre Ríos (repartidos entre Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Concecepción del Uruguay, Nogoyá y Paraná).