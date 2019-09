Trabajadores de argentina volvieron a parar contra las políticas de ajuste.

Print This Post

Empelados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron paro nacional este martes. En Paraná organizaciones gremiales, sociales y partidos políticos de izquierda se manifestaron.

Con asambleas y marchas, los trabajadores públicos de Argentina se manifestaron contra las políticas de ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri. La jornada fue la continuidad del plan de lucha que se definió desde la CTA-Autónoma “para exigir que cambie el modelo económico, se reincorporen los trabajadores despedidos, se reabra la discusión salarial y se restablezcan de todos los programas que fueron dados de baja”, indicó a esta Agencia el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.

“Hay que cambiar, urgentemente, este modelo económico, no hay que esperar hasta diciembre porque la realidad que vivimos en Argentina cada vez duele más; es angustiante hablar con los trabajadores ocupados y desocupados y sentir la realidad que estamos viviendo”, aseguró el referente sindical, quien apuntó que en el país “hay un 35 por ciento de pobreza y un siete por ciento de indigencia, índices que se siguen incrementando cada vez más”.

“Es terrible que en un país tan rico y con tanta potencialidad estemos viviendo esta situación, por lo que seguiremos movilizándonos”, aseguró Muntes quien remarcó: “Estamos y estaremos en la calle, porque desde el primer día que asumió (Mauricio) Macri estamos alertas y movilizados y eso llevó a que hoy podamos estar diciendo que el 10 de diciembre no tendremos más este gobierno de derecha y el que viene tendrá que escuchar mucho a todas las organizaciones y deberá haber una gran concertación de todos los sectores para sacar el país adelante y si no es así (gobierne quien gobierne) la calle no la perderemos” .

Protesta en Paraná

En el marco del paro nacional convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)-Autónoma, delegados de ATE, docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), activistas de organizaciones sociales y de partidos políticos de izquierda se concentraron frente en la plaza principal de la capital.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo reclamaron “inmediato aumento de salarios y jubilaciones igual a la canasta total; reapertura de las paritarias en Entre Ríos, para mejorar los ingresos y actualizarlos mensualmente indexados a la inflación; y control estatal de la banca y el comercio exterior”, indicó a esta Agencia César Baudino, dirigente sindical docente de Izquierda Socialista.

Además, apuntó que también exigen “romper la tregua de gobernabilidad nacional y provincial sostenida en las burocracias sindicales y partidarias, por lo que Agmer Paraná debe desoír la obediencia que impone Agmer provincial y llamar al paro efectivo”, dijo el ex secretario general del principal gremio del magisterio público.

Por otro lado, consideró que se debe cesar con la política de Estado que criminaliza la protesta como sucedió con la represión del gobierno de Schiaretti, la semana pasada, contra la manifestación de Luz y fuerza.