Trabajadores de la danza paran por sus derechos

Trabajadores de la danza, entre los que se encuentran bailarines, coreógrafos, y maestros, pararán este martes y se movilizarán frente al ex ministerio de Trabajo en reclamo por la personería gremial, ya que “nos niegan desde hace tres años el derecho constitucional a organizarnos”, informaron a AIM desde el sector.

“Somos bailarines, somos coreógrafos, somos maestros. Somos trabajadores”, subrayaron a AIM desde Tango Danza. El 20 de Noviembre, a las 12, “paramos. No ensayes, no des clases, no entrenes. La participación hace a la organización. Y la organización es la clave para defender nuestros derechos. El tiempo es ahora”, reza la convocatoria.

El ex ministerio de Trabajo, hoy devenido en secretaría, “adeuda a todos los trabajadores de la danza su personería gremial, negándoles -desde hace tres años- su derecho constitucional a organizarse”, manifestaron.

Al día de hoy, el trámite de la personería gremial -en principio la simple inscripción- se encuentra parado en el ex ministerio de Trabajo desde hace tres años, lo cual es una situación anticonstitucional, porque a cualquier colectivo de trabajadores que se presente con sus afiliados como corresponde le tienen que dar la simple inscripción.

Desde la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza –Aatda, indicaron que “en este momento, desde que se presentó en 2015 ese trámite duerme en secretaría. Es una situación grave, el sindicato está funcionando de hecho. Iniciamos por vía judicial una interpelación al Ministerio para que otorgue la simple inscripción”.