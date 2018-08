Trabajadores denuncian la crítica situación de Vías Navegables.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La situación de la Dirección de Vías Navegables “es agonizante y este término no resulta para nada extremo en virtud que desde hace tiempo venimos advirtiendo y denunciando la lenta condena a muerte que sufre el ex ministerio de Concepción del Uruguay, dependencia que supo otorgar trabajo genuino a miles de trabajadores dedicados no sólo para el control y mantenimiento del río Uruguay sino también abocado a la construcción y reparación de equipamiento marítimo”, advirtieron a AIM desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En un comunicado enviado a esta Agencia, desde el sindicato denunciaron “el abandono y desguace del ex ministerio donde en la actualidad apenas cinco trabajadores conservan su puesto laboral encontrándose a la espera del cierre final de las puertas de la Dirección, hecho que no se demoraría más de algunos meses y que finalmente significará el cese de una de las actividades más productivas que tuvo Concepción del Uruguay, dando trabajo y formando operarios capacitados en la importancia que reviste vías navegables para nuestra región”.

En ese sentido, apuntaron que no son los únicos que enfrentaron el vaciamiento y condena a muerte de la dirección de Vías Navegables “ya que es un hecho que se está repitiendo a lo largo de todo el país donde a diario se pierden puestos de trabajo, reemplazando a los trabajadores del Estado por manos privadas pero principalmente dejando en estado de abandono uno de los sectores generadores de mano de obra capacitada en los talleres de Vías Navegables, cuyos compañeros trabajadores allá por el año 1925 dieron los primeros pasos concretos hacia la organización de un espacio sindical que resguarde sus derechos dando origen a nuestra ATE”.

La muerte anunciada de la dirección de Vías “es hoy una triste realidad producto de la ausencia total del Estado que desmanteló en forma absoluta uno de los pilares encargados de la ejecución de tareas esenciales sobre uno de los ríos más importantes de la región”.

En ese marco, precisaron que desde la seccional ATE Uruguay jamás permanecen callados reclamando en forma incesante y concreta la inmediata reactivación de la Dirección de Vías Navegables para la generación de trabajo, producción y crecimiento regional: “No podemos dejar de destacar y añorar las épocas de rica producción que dio trascendencia a toda la Costa del Uruguay y resulta urgente que las autoridades municipales y provinciales atiendan esta urgente necesidad e implementen políticas inmediatas que signifiquen el resurgimiento y la recuperación del ministerio para concretar un objetivo fundamental como es la generación de empleo”.

Funciones del Ministerio

El ministerio cumple funciones centrales para la navegación del río Uruguay y la puesta en marcha de proyectos como el dragado, son fundamentales para recobrar su significado. Con instalaciones magníficas mantiene el balizamiento luminoso (eléctrico) desde la desembocadura, Km 0 hasta Concepción del Uruguay, Km 187, el acceso al río Gualeguaychú y las cuatro boyas que demarcan la travesía central del Puente Internacional General Artigas.

Además, mantiene el balizamiento ciego – común dentro del río Gualeguaychú hasta el puerto homónimo, y tramos de la ruta principal que va desde el Puente Internacional Artigas hasta Concordia. Se trata de 140 boyas distribuidas en los 330 Km del río Uruguay. En los talleres propios del Departamento del Ministerio se realiza el mantenimiento de las embarcaciones y vehículos de su propiedad.

El personal que en sus épocas de oro rondaba las 3000 personas, realiza el acondicionamiento de los elementos utilizados por el balizamiento (boyas, cadenas, linternas, paneles solares, baterías, reguladores de voltaje, etc.).

En el dique 4 D, propiedad de esa dirección nacional se extraen los buques de mediano porte (hasta 50 metros de eslora y calado máximo 3 metros) de la repartición, para su reparación y puesta a punto para posteriormente recibir la respectiva autorización del certificado de navegación correspondiente por PNA.

A través de su radio estación propia, se está en contacto permanente (durante horario de ejecución de las tareas) con nuestras embarcaciones y las de otros Departamentos de la Dirección Nacional, para informar respecto a las actividades que realizan y mantener contacto permanente con el personal que permanece abordo o embarcado, como así también comunicarlos con sus familias.

El área cartográfica, realiza los planos de todos los trabajos de relevamiento que se ejecutan, además lo que requiera el taller o para apoyo del dique 4 D.

En las áreas técnicas – administrativas se concreta toda la documentación que acompaña a las tareas técnicas realizadas, incluyendo el control de las solicitudes de extracción de áridos (arena y canto rodado) del Río Uruguay para su posterior declaratoria por parte de la dirección Nacional de Vías Navegables.