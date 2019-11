Trabajadores municipales volvieron a protestar en Paraná

Connect on Linked in

Los empleados del Estado municipal nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron retención de servicios con una olla popular en el centro de la capital. Reclaman que el Departamento Ejecutivo respete el acuerdo paritario, que implicaría un aumento y que se retrotraigan la baja de contratos, informó a AIM el secretario gremial del sindicato, Pedro Zuchuat.

Trabajadores municipales realizaron una jornada de protesta con olla popular frente al Palacio Municipal de Paraná. En plaza de Mayo la escuela de danza “llevó adelante una obra de teatro para representar la barbaridad que hizo el Ejecutivo municipal de cerrarla”, contó a esta Agencia Zuchuat.

En ese sentido, precisó que la lucha continuará para reclamar “que se ejecute el acuerdo paritaria, que se firmó el 29 de agosto, donde quedó establecido un aumento y que se mantengan los contratos de obra y servicio hasta fin de año, cláusulas que no sólo no cumplió sino que violó; no se respetó nada, es una desidia y nadie se hace cargo de lo que está pasando”, dijo el secretario gremial de ATE. Al respecto, consideró que hasta el 10 de diciembre, cuando asumirá Adán Bahl “nadie se hace cargo y esto no puede continuar así, la gestión debe dar respuestas concretas a los trabajadores y a los ciudadanos paranaenses”.

En ese marco, Zuchuat recordó que ATE “desde hace tiempo viene advirtiendo esta situación pero nadie nos hacía caso; todo lo que denunciamos y planteamos es la realidad y ahora hay familias, con hijos, que están sin empleo y la están pasando mál”.

Por su parte, Luís Meiners, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), consideró que “es muy importante construir esta unidad de acción para enfrentar este brutal ajuste que aplica el gobierno de Sergio Varisco”.