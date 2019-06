Trabajadores públicos reclaman el cronograma del medio aguinaldo.

Connect on Linked in

Los empleados públicos están expectantes del cronograma de pago del medio aguinaldo, afirmó a AIM la secetaria de Actas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Stella Maris Castillo. “Los trabajadores están preocupados, porque parece que acá se olvidaron de dar el cronograma de pagos”, aseguró.

Los trabajadores reclaman que el Gobierno provincial “anuncie cuándo iniciará el pago del medio aguinaldo, que es un paliativo, ante el aumento del costo de vida generado por la inflación y la devaluación”, indicó a est Agencia Castillo.

En ese sentido, la dirigente apuntó que “en Santa Fe y otras cinco provincias más ya se esta abonando desde el 12 de junio y acá ni cronograma se conoce”.

“Lamentablemente hoy vivimos solamente para pagar comida, servicios e impuestos. Todo se hace impagable ya; somos trabajadores pobres con salarios de hambre, ya que por la hiperinflación el dinero no tiene valor. Si antes no llegábamos al 20 hoy no llegamos al 10, es decir, se come o se pagan los servicios e impuestos por eso es necesario este paliativo, para pagar lo que no se pudo abonar con el magro sueldo”.