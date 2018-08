Tragedia de Moreno/Los directores decidieron suspender las clases

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Este sábado, los directivos escolares de Moreno, decidieron que el lunes no abrirán los colegios del Partido, luego de la explosión en la Primaria N° 49, en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

Esta mañana se tomo la decisión en la reunión en la Media N° 2 de Moreno, donde determinaron “la suspensión de clases a partir del lunes” por tiempo indefinido hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad para volver a las aulas en ese distrito del Oeste del Conurbano bonaerense.

A través de un comunicado con 16 puntos que leyeron ante los medios, los directores anunciaron la medida. Aseguraron que en un “plan de contingencia” buscarán garantizar actividades pedagógicas y la continuidad de los servicios de los comedores, para no perjudicar a los chicos.

Asimismo, los docentes afirmaron que ningún establecimiento está en condiciones de recibir a los chicos y que la tragedia del miércoles “podría volver a pasar en cualquier momento”.

Por su parte, piden que las autoridades provinciales se hagan cargo de inspeccionar y habilitar los edificios. Además, el martes realizarán un abrazo a la Primaria 49 y marcharán a una fiscalía para exigir que se investigue “la cadena de responsabilidad política” de lo sucedido.

“Fue una decisión de los directores autoconvocados. Por primera vez nos juntamos todos, porque no queremos que esto se repita y sabemos que con el estado actual de las escuelas puede volver a suceder una tragedia”, afirma una de las autoridades de una Primaria de Moreno que participó el viernes y el sábado en las reuniones que se llevaron a cabo en la Media N°2 de esa localidad.

Se juntaron docentes de todos los niveles y decidieron que el lunes no abrirán. La medida abarca al nivel inicial, primario, superior, a las escuelas especiales y a la de estética, donde el año pasado se cayó el techo un salón.

Ante esa situación, acordaron buscar lugares alternativos para dar clases. Aseguran que no suspenderán las actividades ni los comedores, pero que cada establecimiento se las arreglará para no hacerlo dentro de la escuela hasta que no estén dadas las condiciones de infraestructura necesarias.