Transporte urbano: cuarto día de huelga

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Se cumple el cuarto día consecutivo sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y las localidades del área metropolitana. Las negociaciones no avanzaron ayer, por lo que la resolución del conflicto sigue apareciendo lejana. El jefe de Gobierno de Paraná, Sergio Varisco, gestiona en Nación recursos para destrabar el conflicto.

El miércoles, el secretario General de Tranviarios Automotor (UTA), seccional Entre Ríos, Carlos Dittler, aseguró a AIM que las empresas depositaron a sus trabajadores, entre el 19 o 20 por ciento del aguinaldo, y una parte del sueldo de julio bajo la escalara salarial vieja, es decir, sin contemplar el último aumento acordado por paritarias. Además de descontar los cinco días de paro que los choferes realizaron el mes pasado.

“Corroboramos lo que dijeron los empresarios que habían depositado, pero eso no se refleja, no es real y no es verdad. Nosotros queremos cobrar con la escala nueva”, afirmó Dittler, que subrayó que tampoco aceptan esta merma en sus ingresos, que es del orden del 20 por ciento más, como fue acordado entre las partes.

El dirigente gremial dijo que estaban ilusionados con la posibilidad de que los empresarios cumplan, pero tristemente comprobaron que no. Y que la medida de fuerza continuará hasta tanto tengan depositado el dinero que reclaman en sus cuentas. Dijo el sindicalista que los empresarios aducen que no tienen dinero, y que UTA abre la posibilidad a que lo gestionen. Hasta tanto,“quedamos a la espera, a la hora que sea, estamos dispuestos y abiertos al diálogo para dar una solución de fondo a todo esto”. Por lo pronto, mañana continuará el paro hasta que “la empresa haga frente a nuestro reclamo”

Por último, el secretario General de UTA pidió disculpas a todo el público usuario, al mismo tiempo que dijo se sienten acompañados porque “sabemos que la gente respalda como trabajadores, porque esto lo sufre todo el país”, concluyó.