Tras instalarse seis meses en Brasil, Juan DarthÃ©s volviÃ³ a la Argentina

Juan Darthés está en el país. Así lo confirmó el abogado del actor, Fernando Burlando, quien precisó que fue un regreso “de golpe” y que por ahora “no se darán más detalles” sobre su vuelta a la Argentina.

Darthés, acusado por abuso sexual por las actrices Thelma Fardin, Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos, se había ido a Brasil el jueves 20 de diciembre del año pasado. Lo hizo a través de un avión de Latam que despegó desde el aeropuerto de Rosario.

En medio de las graves acusaciones en su contra, el actor decidió refugiarse en su tierra natal para alejarse de Buenos Aires y del repudió mediático.

“Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble”, aseguró Juan Darthés, días después de conocerse la denuncia pública de Thelma Fardin. “Ya está, yo estoy muerto”, declaró, hablando tanto “cívicamente” como en lo que se refiere a su carrera artística. “Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad: yo nunca violé ni acosé a nadie”, relató en una entrevista con el periodista Mauro Viale.

Durante sus primeros días en Brasil, Darthés se hospedó en un hotel céntrico. Luego, se instaló en un departamento ubicado en la calle Peixoto Gomide al 400, del Barrio Jardins, uno de los más grandes y exclusivos de la ciudad de San Pablo.

En cuanto a la denuncia de Thelma Fardín en Nicaragua, la Fiscalía de ese país recibió a fines de mayo, un escrito de 24 páginas de parte del abogado César Guevara, representante de Juan Darthés, en el que se alega la “inexistencia de delito” en el caso de la denuncia por violación que hizo contra el actor la actriz.

La denuncia de Fardin fue presentada el 4 de diciembre de 2018 y en ella la actriz señala que fue violada por Darthés en junio de 2009, cuando ambos formaban parte del elenco de la serie de televisión Patito Feo y se encontraban de gira por Nicaragua. Entonces se hospedaron en el hotel Holiday Inn, que habría sido el escenario del delito.

El 11 de diciembre de 2018, Fardin contó su calvario en una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas, pero el abogado Fernando Burlando desestimó el relato de la joven y puso en duda las palabras de la actriz, al deslizar que en sus dichos no se advierte una “clara negativa” de parte de ella para mantener relaciones sexuales con Darthés.

Juan Darthés tenía que presentarse el 6 de junio a una nueva audiencia en el marco de la causa que él mismo le inició a Anita Co por daños y perjuicios, luego de que ella dijera a través de las redes sociales que él la había acosado durante el tiempo que compartieron las grabaciones de Gasoleros. Pero una vez más el actor se ausentó y el encuentro debió suspenderse.

El ex Simona a través de su abogado Fernando Burlando argumentó que no podía venir a la Argentina. Además, dijo que no podía someterse a una audiencia a través de una videoconferencia ya que estaba estresado. Raquel Hermida, abogada de Co, en diálogo con Teleshow invalidó el certificado médico presentado por el actor y aseguró que además él mintió cuando fijó domicilio en San Pablo. También pidió la nulidad de la denuncia.

Ahora con su regreso al país, el actor tendrá por delante planear con su abogado los pasos a seguir ante el repudió mediático y cuál será su estrategia ante la Justicia.