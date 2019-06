Tras la primera votaciÃ³n, Boris Johnson saca amplia ventaja para suceder a May

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El ex secretario de Relaciones Exteriores de May, Boris Johnson, tomó hoy una amplia ventaja en la pugna para ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña al realizarse la primera ronda de votación de los legisladores del Partido Conservador para reemplazar a Theresa May.

Johnson, líder de la campaña por el Brexit, obtuvo 114 de los 313 votos emitidos en la ronda eliminatoria, que redujo el número de candidatos de 10 a siete. El actual canciller, Jeremy Hunt, fue segundo con 43 votos y el ministro de Ambiente, Michael Gove, tercero con 27.

Johnson agradeció a sus seguidores y tuiteó: “Estoy encantado de ganar la primera ronda, pero falta un largo camino por recorrer”.

El resultado, que superó las expectativas de su equipo, significa que casi con certeza quedará entre los dos últimos candidatos por los que votarán los 160.000 afiliados del partido en todo el país. El ganador será líder del Partido Conservador y primer ministro de Gran Bretaña, sucediendo en el puesto a Theresa May.

Los legisladores eliminados, Esther McVey, Mark Harper y Andrea Leadsom, no alcanzaron la cifra mínima de 17 votos necesaria para seguir en la contienda.

El tema dominante es la salida británica de la Unión Europea, que está detenida. Todos los contendientes prometen lograr lo que May no pudo: la consumación del Brexit.

Casi tres años después de que el Reino Unido votara 52-48 por ciento a favor de abandonar la UE, el Partido Conservador en el poder tuvo su peor resultado en siglos en las elecciones europeas del mes pasado, y las encuestas de opinión indican que unas elecciones anticipadas producirían un Parlamento sin una mayoría clara.

La salida estaba prevista para el 29 de marzo, pero se aplazó hasta el 31 de octubre debido al impasse político en Londres.

Johnson juró el miércoles que, como primer ministro, “consumaré el Brexit”, sea mediante la renegociación del acuerdo de May con la UE, rechazado por el Parlamento, o sin acuerdo.

Los gobernantes de la UE están firmes en la postura de no alterar el pacto y los economistas advierten que una salida sin acuerdo provocará caos económico en Gran Bretaña.

Además de Johnson, Hunt y Gove, quienes siguen en contienda son el exministro de Brexit Dominic Raab y sus pares de Interior, Sajid Javid; de Salud, Matt Hancock, y de Desarrollo Internacional, Rory Stewart.

La próxima semana se celebrarán nuevas votaciones eliminatorias hasta que queden dos contendientes, que se someterán a votación de los 160.000 afiliados del partido en todo el país. Se espera el resultado para finales de julio.

Johnson tiene el apoyo declarado de más del 80 por ciento de sus colegas.

Fuente: Agencia AP y Reuters