Triunfo arrollador de Juan Schiaretti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El peronista Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, logró la reelección por un amplio margen, un resultado electoral que podría tener un impacto en los posicionamientos políticos a nivel nacional.

El gobierno nacional aguardó los resultados finales de los comicios luego de la ruptura de Cambiemos a nivel local y la decisión de Mario Negri y Ramón Mestre de competir por separado. Hasta el momento, con el 98,45 por ciento de mesas procesadas, Schiaretti se imponía ampliamente con el 53,99 por ciento a Mario Negri, que cosechaba apenas el 17,78 y a Ramón Mestre, que obtenía un 10,94. Según autoridades provinciales, votó más del 66 por ciento del electorado de Córdoba.

El primero en reconocer la derrota fue Mestre, que felicitó a Schiaretti por el triunfo obtenido en la jornada de hoy, y agradeció el respaldo que recibió en las urnas pese no poder ganar.

Luego fue el turno de Mario Negri, que reconoció “el respaldo de los cordobeses” al dirigente peronista. “Aún con mis diferencias, no voy a desconocer el mensaje de las urnas”, sostuvo, y agregó: “Seguiremos trabajando por una provincia más segura, más justa y defendiendo la calidad institucional”.

Pasadas las 22.30, Schiaretti abrió su discurso recordando que el peronismo recuperó la ciudad de Córdoba después de 43 años. “Estoy seguro de que Martín Llaryola va a hacer una gran gestión a favor de esta querida ciudad capital”, dijo.

“Hemos obtenido la mayor diferencia desde la vuelta de la democracia”, agregó el mandatario. “Ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad, ni nos hará creer que nos dieron la suma del poder público ni que tenemos la verdad en nuestras manos. Este triunfo nos impulsa a ser como siempre fuimos”, sostuvo.

“La característica de nuestra coalición es que cuida a Córdoba y a los cordobeses y los peronistas que formamos parte. Somos y pertenecemos al peronismo federal, republicano y democrático, porque estamos convencidos de que no habrá república en la Argentina sin el peronismo, y no habrá futuro para el peronismo en la Argentina si no es republicano”, añadió.

Este domingo por la mañana, luego de votar, Schiaretti, que va por su tercer mandato, señaló que es “apresurado hacer una lectura nacional” tras los comicios cordobeses y que la de este domingo “es una elección donde se eligen intendente y gobernador de Córdoba, no tiene nada que ver con una elección nacional”.

El mandatario provincial habló hoy por primera vez con los medios, tras una campaña en la que no había brindado declaraciones, ni tampoco participado en debates, que fueron solicitados por la oposición en varias oportunidades. “Hemos hecho como corresponde una campaña sin agredir a nadie, con humildad, sin responder a agravios ni críticas”, afirmó.

Frente a la posibilidad de que arriben dirigentes de Alternativa Federal ante un eventual festejo, el gobernador cordobés manifestó: “De mi espacio político no va a venir nadie, los de afuera son de palo”.

El candidato a gobernador de Córdoba por la lista de la Unión Cívica Radical (UCR), Ramón Mestre, sostuvo que la elección que se desarrolla está “vinculada ciento por ciento” a la “provincia”, y así buscó desvincular los comicios de la situación nacional.

Asimismo, fue consultado sobre la ruptura de Cambiemos en la provincia, situación que dividió a sus candidatos en dos listas: la UCR que él encabeza y el frente de Córdoba Cambia que impulsa para gobernador al diputado (UCR-Cambiemos) Mario Negri, y al respecto dijo que sabía de las “asimetrías y dificultades”. Sobre el tema también resaltó que a pesar de esas diferencias la coalición se armó en la provincia como un “proyecto que nos enorgullece porque es cordobés”.

Por otra parte, Mario Negri, que cuenta con el respaldo del gobierno nacional, aseguró que es el “candidato de tres partidos y de miles de radicales de Córdoba”. Así hizo referencia al apoyo que le brindaron el PRO, Coalición Cívica-ARI y el Frente Cívico.

Asimismo aclaró que las visitas que realizaron para apoyarlo en la campaña lo hicieron en condiciones de “amigos” y no en respaldo del Gobierno nacional, como fue el caso de la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el ex diputado y actor Luis Brandoni.

“Nunca le pedí ayuda al Gobierno nacional” para la campaña, destacó Negri y advirtió que luego de estas elecciones “hay que hablar mucho” en las filas de Cambiemos afirmó al subrayar que hizo “todo lo posible” para que no ocurriera la fractura de esa coalición en Córdoba.