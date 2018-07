Trump cargó contra los inmigrantes mientras tribunales rechazaron las políticas de detención

Connect on Linked in

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el martes fallos judiciales contra las políticas de detención a migrantes impulsadas por su gobierno y dijo que “los inmigrantes no deberían entrar de forma ilegal al país”, informó AIM.

La jueza del tribunal de distrito de Los Ángeles, Dolly Gee, desestimó el lunes por “dudosos” y “poco convincentes” los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense para modificar una conciliación judicial de 1997, que dice que los niños que ingresaron al país en forma ilegal solo pueden permanecer detenidos hasta 20 días.

El Gobierno está intentando reunir a familias inmigrantes que separó en la frontera con México después de que otro juez en San Diego ordenó el mes pasado que sean reunidos con sus padres para el martes como plazo límite.

Los pequeños fueron separados de sus padres en cumplimiento de la política migratoria de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, que abogaba por el procesamiento y detención de las personas que crucen la frontera sin autorización. Ante la ola de críticas, Trump puso fin a la práctica el mes pasado.

No obstante, ante este nuevo fallo, el mandatario dijo: “Hay una solución: díganle a las personas que no entren al país de forma ilegal”. Y agregó: “Hay leyes. Hay fronteras. No vengan de manera ilegal al país. No es algo bueno”.

