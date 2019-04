Trump se va en amenazas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó cerrar la frontera sur de su país esta semana si México no detiene lo que él llama “emigración ilegal”.

“Si México no detiene inmediatamente toda la emigración ilegal que entra por nuestra frontera sur cerrraré la frontera o grandes secciones de la frontera, la semana próxima”, escribió Trump en su cuenta de twitter.

El presidente de México, Andrés López Obrador, respondió de inmediato pero no como querría Trump sino aclarando que no se enredará en una polémica con el presidente de los Estados Unidos. Y su canciller, Marcelo Ebrad, descartó toda medida como la que exige Trump diciendo que México no actúa en base a amenazas.

Trump dio una explicación breve pero confusa de las razones de su amenaza a plazo fijo: “México gana más de 100.000 millones al año a costa de los Estados Unidos”, con su política migratoria, y los demócratas estadounidenses, el mayor partido de la oposición, “nos han dejado con las leyes migratorias más débiles del mundo”.

Trump volvió a relacionar las pérdidas estadounidenses que denunció en el intercambio con México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, modificado el año pasado sin grandes variaciones.