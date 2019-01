Twitter prueba un diseño más sencillo

Print This Post

La nueva interfaz web sacrifica una columna, tiene un botón para emojis, y algunas funciones cambian de posición. Eso sí: no incluye el esperado botón para editar tuits.

Son días de cambios en Twitter. La red social quiere volver a ser atractiva, y después de un regreso esperadísimo (el orden cronológico en el timeline) ahora prueba un nuevo diseño en su versión web para estar a tono con los tiempos que corren.

La nueva interfaz de Twitter, que en resumidas cuentas apuesta por una mayor sencillez, llega en forma progresiva a los usuarios. Esto quiere decir que no todo las vemos aún. Así lo anunció la compañía través de un tuit… ¿de qué otro modo lo haría?

¿Cómo activar el nuevo Twitter?

Es simple: cuando la renovada interfaz de la red social esté disponible, en la columna derecha aparecerá un cuadro con la leyenda: “Echa un vistazo al nuevo Twitter”. Haciendo clic en él podrás conocer las primicias. Pero como te vamos a contar más adelante, también podés desactivarlo si no te gusta.

¿Qué cambia?

La novedad principal en el diseño de Twitter corriendo en un navegador web es la presencia de dos columnas en vez de las tres anteriores. En la nueva interfaz desaparece la columna de la izquierda: el cuadro de las tendencias viaja al sector derecho y el resumen del perfil del usuario brilla por su ausencia. De esta forma, el contenido gana protagonismo corriéndose a la izquierda de la pantalla.

La apuesta minimalista también se nota en los íconos en la barra superior, que ya no incluyen el texto. Por ejemplo, junto a la casita ya no vemos la palabra “Inicio”. Además, no aparece “Momentos” y en su reemplazo hay una lupa para búsquedas.

Otro cambio relevante afecta al botón “Twittear”. Hasta ahora ubicado arriba a la derecha, en el nuevo diseño está en el margen inferior derecho. El cuadro para escribir un nuevo tuit se mantiene en el lugar de siempre.

En la página de perfil ya no hay tanto protagonismo para las estadísticas: la cantidad de cuentas que seguís y que te siguen están debajo de la descripción. En esta sección también desaparece la columna izquierda. Todo el diseño es más limpio y más parecido al de las aplicaciones móviles.

En la renovada red social del pajarito no está el esperado botón para editar, aunque hay otros agregados. Por ejemplo, atajos de teclado para navegar sin el mouse, y también un botón para incluir emojis en los tuits. Además prometen que el sistema de búsquedas ahora es más preciso.

Qué hacer si no te gusta el nuevo Twitter

Cabe señalar que el nuevo diseño forma parte de una prueba. En todo caso, si después de “echar un vistazo” preferís volver al Twitter anterior, podés hacerlo.

El primer paso es tocar en el nombre de usuario ubicado arriba a la derecha, para acceder a las opciones. Después hay que tocar “Cambiar a la versión anterior de Twitter”. Al hacerlo, es posible enviar comentarios a los desarrolladores respecto a esta decisión. Con suerte, quizás atiendan tus consideraciones.

La posibilidad de volver a la versión anterior está disponible para los usuarios que están recibiendo el nuevo diseño. No está confirmado si se podrá hacerlo una vez que el despliegue de la renovada interfaz de Twitter en la web sea definitivo.

Tecno