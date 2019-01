Un días más de sol y el miércoles vuelven las lluvias

Connect on Linked in

Las jornadas a pleno sol, con temperaturas acordes a la estación del año permanecerán hasta al martes, porque pasado mañana se anunció que regresan las nubes y las precipitaciones a la región, de acuerdo al pronóstico al que accedió AIM.

El Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial dio a conocer el parte de 72 hora que elabora periódicamente. Para la jornada de este lunes y martes anunció días cálidos, despejados y con temperaturas en ascenso hacia el martes. Pero las tormentas regresarán este miércoles, según la información brindada a esta Agencia.

Para este martes se presentarán cientos débiles del NE, en una mañana poco nubosa. Hacia la tarde sí, se presentarán vientos rotando a débiles y moderados del N, y nubosidad en aumento a parcialmente nublado. Será una jornada cálida a calurosa, con alta sensación térmica. Durante la noche se estima que la nubosidad estaría aumentando sobre el Sur de la provincia, con una temperatura mínima en leve ascenso y máxima en ascenso o en marcado ascenso. La mínima pronosticada para mañana es de entre 19° y 21° C., con una sensación térmica mínima de 18° a 20° C, siendo las más bajas sobre Sudeste entrerriano. En tanto las temperatura máxima pronosticada se ubicarán entre los 33° y 35° C, con una térmica que irá desde los 35° a 39° C, con mayores registros hacia el Noroeste y Centro Oeste de la provincia.

Ya para el miércoles todo cambiará, con vientos rotando a débiles y moderados del NE, con cielo parcialmente nublado a nublado. Será un día inestable sobre el Sur de la provincia, con probables lluvias y tormentas dispersas. Luego vientos rotando a moderados del E, manteniéndose inestable sobre el Sur y tornándose inestable para rel resto del territorio. Es por eso que se anticipan probables lluvias y tormentas dispersas, las que podrían ser de mayor intensidad sobre el sector Noroeste y Centro Oeste. “Hacia fines de la tarde o hacia la noche se estima que las condiciones tendrían un mejoramiento temporario, aunque manteniendo abundante nubosidad y vientos rotando a débiles y moderados del NE”. La temperatura mínima estará en leve ascenso y la máxima en descenso. La mínima pronosticada se ubicará entre 20° y 22° C, con una térmica mínima de 19° a 21° C. Las más baja se darán sobre el Centro Este de la provincia. En cuanto a las máximas pronosticadas, serán inferiores al de la jornada anterior, con un margen de los 25° a 29° C., con una sensación térmica de 24° a 32° C. Las mayores temperaturas serán en el Noreste de la provincia, “antes de la inestabilidad”, se aclaró.