Un escritor francÃ©s de 50 aÃ±os se declara “incapaz de amar” a mujeres de su edad

El popular escritor francés Yann Moix, de 50 años, ha declarado a la revista Marie Claire que se siente “incapaz” de amar a mujeres de su edad porque las considera “demasiado viejas”, lo que ha desatado una ola de críticas en las redes sociales.

“Prefiero los cuerpos de mujeres más jóvenes, eso es todo. Punto. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una mujer de 50 años no es extraordinario en absoluto”, declaró el escritor en la entrevista, recalcando que las mujeres de más de 50 años “son invisibles” para él y que solo sale con mujeres asiáticas.

La polémica suscitada por la entrevista, realizada con motivo del lanzamiento del último libro de Moix, ‘Rompre’, sobre rupturas amorosas, han desencadenado una ola de reacciones en Internet donde muchos tachan sus comentarios de sexistas.

“He salido con muchas mujeres hermosas a los 50 años y en mi opinión, dada mi experiencia, no sabes de lo que estás hablando”, escribe un internauta.

“¿Pueden las mujeres de menos de 50 años ser también invisibles para ti, por favor?”, sugiere otra usuaria.

Otro internauta bromeó a costa de los comentarios de Moix con la foto de exmodelo y actriz Halle Berry, de 52 años. “Halle Berry; 52 años, mucho más caliente de lo que tú lo serás nunca, Yann Moix”, escribió.

Algunas mujeres que se sintieron aludidas por el comentario vejatorio del escritor publicaron en las redes sus propias fotos en señal de protesta.

“Mi cuerpo a mis 50 años aquí en esta foto sin editar, después del nacimiento de 3 hijos y un desayuno inglés completo, es más extraordinario que cualquiera de 25 años”, comenta una mujer.

“Yann Moix, tienes 50 años y sigues confundiendo el amor y la codicia. Lo siento, pero estás perdiendo muchas cosas de tu vida”, nota otra internauta.

“No somos responsables de nuestros gustos”

En respuesta a las numerosas reacciones, el autor no ha querido retractarse y asegura que no va a pedir disculpas. En declaraciones a la emisora RTL, Moix dijo que sus preferencias en cuestión de mujeres es asunto suyo y que se limitó a expresar su sincera opinión.

“Cada individuo es prisionero de sus gustos. Soy un prisionero de los míos. No le quita nada a una mujer de 50 años que no quiera dormir con ella”, comentó Moix. “No veo esto como un orgullo, sino casi como una maldición. No es mi culpa. No somos responsables de nuestros gustos”, insistió.

