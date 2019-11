Un golpe derrocó a Evo en Bolivia

Print This Post

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, renunció hoy acorralado por la policía rebelde, ‘aconsejado’ por las Fuerzas Armadas y empujado por la derecha política, cuando había convocado a nuevas elecciones después de que las anteriores, en que resultó reelecto, fueran cuestionadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Morales se fue del gobierno con intención de asilarse en México tras quedar en situación insostenible por la ola de atentados contra dirigentes y sus familias, inclusa la suya, promovidas por los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

“Tengo la obligación de buscar la paz”, dijo argumentando un propósito humanitario cuando hubiera podido enfrentar el golpe; pero eso no era lo más conveniente al interés de los capitales con los que gobernaba últimamente su nación, que tuvo en él al primer gobernante indígena desde que los españoles arrasaron el Incario.

Morales renunció sin pelear, junto a su vice Alvaro García Linera, teórico marxista que estuvo años preso en dictaduras anteriores.

“Renuncio a mi cargo de presidente para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, dijo dejando todo el campo a sus adversarios, que no por eso abandonarán la persecución de todo lo que parezca indígena empoderado en Bolivia.

Morales emitió un mensaje por televisión anunciando su renuncia después de la violencia desatada el 20 de octubre y dijo que con ella no traiciona porque la lucha sigue. En su caso, aparentemente desde México donde pedirá asilo.

Alvaro García Linera se fue con Evo dando un golpe de efecto al recordar a Tupac Katari en el cadalso: !volverenos y seremos millones!

La casa del presidente de la cámara de diputados, Víctor Borda, fue atacada hoy por opositores en Potosí y la del ministro de Minería, César Navarro, fue incendiada en la misma ciudad, que cuando formaba parte del virreynato del Río de la Plata fue escenario del mayor robo de metales preciosos del mundo.

En un acto de notable poder simbólico, partidarios de Camacho penetraron hoy en la casa de gobierno de La Paz y retiraron la waphala, la bandera los aborígenes americanos, y pusieron en su lugar un biblia, el instrumento cultural esencial del europeo dominador.

Justamente en una célebre reunión con Atahualpa el 16 de noviembre de 1532 con enviados de Pizarro, el capellán de los españoles se acercó al trono con una cruz y una Biblia y pidió al inca que se retractara de sus creencias paganas y aceptara el bautismo y la autoridad del rey de España Carlos V. Atahualpa tomó la Biblia, la examinó sin entender nada de lo que tenía escrito y la arrojó al suelo, lo que fue interpretado como una blasfemia por los españoles.

Camacho es líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Pumari. Junto al abogado Eduardo León, se arrodilló ante un escudo boliviano en un salón de la casa de gobierno, donde depositó la Biblia y retiró la waphala: todo está como era entonces. Según Camacho, Dios volvió a la casa de gobierno, en referencia al dios europeo, porque el autóctono nunca se fue.

Antes de dirigirse a la población por televisión, Morales escuchó el pedido de que renuncie enunciado por jefes policiales y militares, en línea con las necesidades de los opositores golpistas.

El comandante de las fuerzas armadas, general Wiliam Kaliman, dijo haber analizado la situación conflictiva interna y haberle pedido en consecuencia a Evo que renuncie ‘ permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”

La renuncia de Morales se produjo el mismo día en que había convocado a elecciones después de que la OEA deslegitimara las anteriores, en que se había impuesto.

El voto como medio de elegir presidentes ha mostrado que no produce los mandatarios que el poder mundial necesita, al menos en algunos casos. Cuando los produce, se hace difícil mantenerlos, como es el caso de Chile o de Francia. Por eso, al menos en Bolivia, el poder decidió cambiar de procedimiento.

La renuncia de Evo termina con 13 años de mandato, donde la población indígena fue reconocida como posiblemente nunca desde aquel episodio de Atahualpa con la biblia

Evo Morales fue un ejemplo de reivindicación para una población tradicionalmente despreciada

Sin embargo, es preciso entender algo que posiblemente Evo no entendió: que la mejor administración que garantice el crecimiento y la redistribución, el flujo de inversiones y la mejora de todos los indicadores no hará que el imperio acepte un gobierno que no responda a sus intereses.

La llamada prensa independiente había iniciado hacía tiempo un trabajo de descrédito sistemático contra Evo, lo que en las oficinas pertinentes del imperio se llama ‘character assessination’, acusándolo de ladrón, corrupto, dictador e ignorante.

Luego las elites latinoamericanas, tan extranjerizantes desde siempre como es posible concebir, reclamaron el fin de la dictadura.

El golpe tuvo apoyo visible de los gobiernos latinoamericanos que integran el grupo de Lima, que a su vez responden al imperio estadounidense.

De la Redacción de AIM.