Un helicÃ³ptero se estrellÃ³ en la terraza de un rascacielos en Nueva York: Un muerto

Un helicóptero se estrelló este lunes cuando intentaba aterrizar en la terraza de un rascacielos en el centro de Manhattan, en Nueva York, en medio de una intensa lluvia, dejando un muerto.

“Hubo un aterrizaje forzoso de un helicóptero en el techo de 787 7th Avenue en Midtown Manhattan. El fuego se ha extinguido”, informó la policía de Nueva York.

De a acuerdo a los informes de las autoridades locales, el helicóptero se accidente once minutos después de haber despegado del helipuerto de la calle 34.

“Quiero decir lo más importante primero. No hay indicios, en este momento, de que este fue un acto de terror. Y no existe una amenaza continua para la ciudad de Nueva York, basada en toda la información que tenemos en este momento”, confirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el piloto era la única persona que iba a bordo del helicóptero, modelo Agusta A109.

El accidente se produjo en un edificio de 54 pisos, ubicado en la séptima avenida al 787, entre las calles 51 y 52, en el norte de Times Square. Según la FAA, el helicóptero, que se utiliza para viajes ejecutivos, estaba volando en un área de vuelo restringida cuando se estrelló

Más de una hora después del accidente, las autoridades reabrieron el paso en las calles adyacentes, con excepción de la 50 a la 52.

Los transeúntes utilizaron las redes sociales para compartir imágenes. Algunos videos muestran el humo que sale desde lo alto del edificio.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que acudió al sitio del accidente, dijo que no había señales de que se tratara de un atentado terrorista, y que solo el piloto se hallaba dentro del edificio, según el diario The New York Times. “Nadie dentro del edificio fue herido”, afirmó el funcionario a la cadena CNN.

“La información preliminar es que hubo un helicóptero que hizo un aterrizaje forzado, un aterrizaje de emergencia o aterrizó en el techo del edificio por una razón u otra”, agregó Cuomo. “La gente que estaba en el edificio dijo que lo sintió temblar”.

Por su parte, el portavoz Hogan Gidley confirmó que el presidente Donald Trump ya fue informado de lo sucedido y que se encuentra monitoreando la situación.

Minutos más tarde, el jefe de Estado se refirió al accidente en su cuenta de Twitter: “He sido informado sobre el accidente de helicóptero en Nueva York. Un trabajo fenomenal para nuestros grandes socorristas que se encuentran actualmente en el lugar de los hechos. gracias por todo lo que hacen 24/7/365! La Administración Trump está lista para ayudarle en caso de que necesite cualquier cosa”.

Por las intensas lluvias y tormentas eléctricas los aeropuertos de Newark y LaGuardia debieron cancelar varios vuelos, según señaló la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.