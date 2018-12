Un multitudinario acto demostró la fuerza del kirchnerismo en Entre Ríos

Connect on Linked in

Con la participación de más de 6.000 militantes de toda provincia, se llevó a cabo este sábado el Encuentro Nacional y Popular en la Escuela Normal de Villaguay. También estuvieron presentes la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, la exintendenta de Paraná, Blanca Osuna, y el diputado nacional Juan Manuel Huss, entre otros referentes, informaron a AIM.

El exgobernador y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, abrió la jornada agradeciendo a los dirigentes nacionales que asistieron. “Estamos viviendo tiempos muy preocupantes en nuestro país y en toda Latinoamérica. Estamos presenciando hechos que jamás pensábamos que volveríamos a ver, pero estamos alertas y somos plenamente conscientes de lo que se juega, de la lucha que tenemos que dar”, expresó.

“Son tiempos que necesitan dirigentes valientes, no tibios; dirigentes que no vacilen, que no se miren el ombligo, que no sean personalistas. Por el contrario, dirigentes de construcción colectiva”, agregó.

En esa línea sostuvo que “nosotros vamos a seguir estando en los momentos más bravos con los trabajadores, con aquellos que han perdido sus puestos de trabajo, con los jubilados, los estudiantes. Vamos a bancar los trapos hasta el final”.

Asimismo, se refirió a Cristina Fernández de Kirchner: “quien nos conduce nos motiva y nos inspira por su valentía, por su inteligencia, por su voluntad inquebrantable de levantarse todos los días y a pesar de los golpes y los embates, sigue de pie”.

“Los miles de entrerrianos y entrerrianas que estamos acá nos oponemos fuertemente, por definición, al neoliberalismo”, dijo hacia final de su intervención.

El diputado nacional Julio Solanas fue el encargado de cerrar el encuentro. Reivindicó los ocho años de gestión de Urribarri, destacó la militancia de los jóvenes, de las mujeres y del movimiento obrero, y lanzó fuerte críticas al Gobierno Nacional.

Por otro lado, señaló que “podemos hacer concesiones para gobernar pero no podemos alejarnos de nuestra historia”. “Ninguno de nosotros fue partícipe de lo que Macri mandaba. Fuimos políticamente incorrectos. Sí lo que somos es ideológicamente correctos”, sostuvo.

“No queremos dirigentes apoltronados o intramuros. Queremos dirigentes recorriendo permanentemente las calles de la provincia para dar la cara, para dar esperanza”, enfatizó.

Presencias

El exgobernador sanjuanino y actual diputado nacional, José Luis Gioja, agradeció la invitación de Urribarri y Solanas, y tuvo un encendido mensaje a la militancia afirmando que “hoy el país debe estar viviendo una de sus peores crisis por la inutilidad, perversidad, egoísmo, avaricia de Macri y su equipo. Porque es un gobierno de ricos y para ricos”. “Necesitamos un gobierno de los mejores y para todos”, añadió.

Instó a recuperar las banderas históricas del Justicialismo y a construir un “frente patriótico que le abra las puertas a todos los que sueñan con una patria justa, libre, soberana, integrada a la Patria grande latinoamericana”.

Por su parte, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández destacó su relación con Urribarri. “Trabajé mucho para que fuera gobernador y me pone contento porque fue un gran gobernador”, contó.

Respecto de la realidad política, manifestó que “todos queremos trabajar juntos para ponerle fin a un tiempo de decadencia que se inició el 10 de diciembre de 2015”, y definió al encuentro como el “comienzo de una carrera larga que va a terminar con una nueva victoria peronista”.

“Los empresarios exitosos cuando llegan al poder, solo llegan para seguir haciendo negocios en favor de sus empresas. Eso lo demostró Macri y toda su gente”, afirmó en un pasaje de su discurso.

La diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez criticó “el neoliberalismo de Macri y a todos los cómplices que acompañan sus políticas”, y destacó el hecho de que los legisladores presentes nunca votaron “en contra de las mayorías y del pueblo argentino”. También calificó a Cristina y Néstor Kirchner como los presidentes “más peronistas de la historia de este país desde Perón y Evita”.

Finalmente, hizo un llamado a “construir una unidad opositora, transformadora, innovadora, pero por sobre todas las cosas que sea transversal y ganadora. Empecemos desde los pueblos, los barrios, las unidades básicas, los colegios, los sindicatos”.