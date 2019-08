Un nuevo test para diagnosticar influenza y bronquiolitis en menos de 15 minutos

Print This Post

Un nuevo sistema que permite detectar en menos de 15 minutos los virus de influenza A y B y el sincicial respiratorio (VSR), causante de la bronquiolitis, ya está disponible en la Argentina, lo que ayuda a los médicos a diagnosticar y prescribir el tratamiento correcto, evitar hospitalizaciones innecesarias y ahorrar dinero al sistema de salud, informaron especialistas.

“La capacidad de obtener resultados positivos tempranos con certeza molecular en muy pocos minutos para influenza y VSR es un avance que cambia las reglas del juego, ya que permite tomar decisiones a partir de un diagnóstico específico en el mismo centro de atención del paciente”, destacó Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), sobre ID Now, ideado por la empresa Abbott.

El infectólogo infantil, terapista neonatal y pediatra enfatizó que el nuevo sistema “reduce el uso inapropiado de antibióticos, que ocurre cuando el tratamiento está únicamente basado en los síntomas del paciente y contribuye a la resistencia microbiana a largo plazo”.

“¿Qué hacemos todos cuando tenemos fiebre, malestar o decaimiento? Vamos a la farmacia y compramos un medicamento, pero no vamos al médico. Eso es lo peor que se puede hacer, porque no hay ninguna droga que no tenga efectos colaterales”, advirtió el médico.

Y continuó: “Es fundamental contar con un diagnóstico preciso para saber qué tratamiento indicar. Hasta ahora, uno tomaba una muestra en un hospital y muchas veces tenía que mandarla a otro centro de mayor complejidad para saber si era influenza, por ejemplo. Todo eso demora unos días y tiene un costo elevado para el sistema de salud, además de obligar al profesional a medicar al paciente contra varias cosas por las dudas”.

Teijeiro contó que uno de los mayores problemas a la hora de diagnosticar enfermedades respiratorias, es que muchas presentan los mismos síntomas.

“Un estudio reciente demostró que de cada cinco pacientes que salen del médico con una receta de antibióticos, sólo uno lo necesita realmente, por lo que estamos haciendo las cosas mal. Este tipo de sistemas permite diagnosticar con certeza y rápido, cosa fundamental”, enfatizó.

La prueba, llamada “ID Now”, posibilita el diagnóstico a nivel molecular del ácido nucleico viral, causante primario de 80 por ciento de las bronquiolitis y 60 por ciento de las neumonías en niños de hasta dos años.

Actualmente el test se utiliza en 12 centros de salud argentinos públicos y privados: los hospitales Naval Pedro Mallo, Garrahan, Británico y el de Niños Pedro Elizalde, en Buenos Aires; el Laboratorio Central del hospital local y el Reina Fabiola, en Córdoba; el hospital Marcial Quiroga de San Juan, el Laboratorio de Salud Pública de Mendoza, los hospitales chaqueños Perrando y Roque Saenz Peña, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario y el hospital rionegrino Pedro Moguillansky.

Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se registró en el país durante 2018 un total 791.508 casos de influenza, mientras que el VSR, muy frecuente en niños pequeños pero que también causa infecciones en adultos, fue entre abril y agosto de 2018 “el virus más frecuentemente identificado por semana”.

La Capital.-