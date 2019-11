Un temprano mÃ¡rtir de la ciencia

Print This Post

Ser almuerzo de pescados por haber hecho un formidable descubrimiento científico puede parecer muy ingrato, pero ese destino fue compartido por muchos a lo largo de la historia.

Hipatía, una matemática alejandrina, caso por entonces muy raro de mujer sabia, fue descuartizada en el año 416 .

Giordano Bruno ardió en la hoguera por negar divinidad a Jesús y

suponer que cada astro lejano, cada estrella que era un sol, podía tener sus

propios dioses.

Calvino mandó a la hoguera al médico aragonés Miguel Servet,

descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, porque Servet sostenía

entre otras cosas que el bautismo no debía ser administrado a los niños.

En 1619 el italiano Lucilio Vanini fue estrangulado y

quemado por afirmar que el universo se rige por leyes naturales y el

hombre evolucionó a partir de los monos, Pero quiza lo que le valió la condena

fue el negar la creación y la inmortalidad del alma.

Un compañero de trabajo del ingeniero Daniel McFarlan Moore lo

asesinó en 1936 cuando descubrió que Moore ya había patentado una lámpara

eléctrica que había inventado y no pudo aceptar dentro de la cordura que

otro se le hubiera adelantado.

La zoóloga norteamericana Dian Fossey fue asesinada a machetazos

en 1985 dentro de una cabaña de Ruanda, en Africa. El crimen fue

perpetrado quizá por cazadores furtivos de gorilas, que ella protegía de

la extinción si continuaba el modo en que eran cazados.

Hay muchísimos otros ejemplos, pero queremos mencionar más

extensamente uno muy antiguo, que ha llegado a nosotros envuelto en

el aura de la leyenda.

El iniciado pitagórico que jugando con un cuadrado de lado uno descubrió

que la diagonal mide raíz de 2, y que la raíz cuadrada de dos no se puede

expresar como fracción de dos números enteros, fue considerado un hereje

peligroso por los otros pitagóricos, ya que números irreductibles a fracciones

echaban a perder la doctrina, que no tenía lugar para los números que hoy

llamamos irracionales.

La cuestión se resolvió rápidamente, pero solo momentáneamente, tirando

al mar por la borda de un barco en que viajaban los pitagóricos a Hipaso

de Meloponto, mártir de la ciencia. Los irracionales eran los colegas de

Hipaso; pero posiblemente el crimen no se aviene con la verdad histórica,

porque no corresponde a la doctrina pitagórica, que era esotérica, y que

concebía las cantidades, los números, solo como reflejos invertidos del mundo

de las cualidades, que era el esencial.

Números como raíz de dos, que no se pueden expresar como cociente de

números enteros, se llaman «irracionales» ante todo porque no son

fracciones o cocientes («razones», pero esta palabra alude solo al

número de veces que una cantidad contiene a otra), y no porque tengan

alguna condición psicológica de los que suelen poblar los consultorios

psiquiátricos; es decir, alguna alteración de la facultad de discurrir.

«Irracional», aplicado a un número, niega solo que pueda reducirse a

fracción de números enteros, nada más.

La traducción fue desafortunada pero no tanto por error del

traductor sino porque en lugar de entender por irracional «no expresable

como fracción», se creyó que eran números locos, por lo menos muy

raros. «Inconmensurable» hubiera mucho mejor y nos hubiera ahorrado

muchas malas interpretaciones.

Sin embargo, en silencio la matemática contiene la solución: el conjunto

de los números irracionales está dentro del conjunto de los números reales.

Entonces: «todo lo irracional es real, pero no todo lo real es

irracional» (hablamos solo de números) y santas pascuas.

De la Redacción de AIM.