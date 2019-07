Una argentina se convirtió en heroína en España al salvar a un niño de morir ahogado

Connect on Linked in

Macarena Cobrujo se adentró al mar para salvar al chico pese a las malas condiciones.

Una guardavida argentina se convirtió en toda una heroína en España al lanzarse al mar el para salvar a un nene de morir ahogado.

El hecho ocurrió el pasado sábado 27 de julio. Macarena Cabrujo, de 25 años, había terminado su jornada laboral y se quedó en la playa de Can Pere Antoni, en Palma de Mallorca, jugando al voley. Las autoridades pertinentes habían levantado la bandera amarilla y roja para la zona por las malas condiciones del mar, pero eso no impidió que la rosarina se quedara atenta a cualquier indicio fuera de lo normal.

Gracias a esa atención se dio cuenta de que había un chico de 10 años que se estaba ahogando cerca de la línea de boyas, ubicada a unos 200 metros de la orilla. A pesar de las malas condiciones del mar y de no disponer de material de rescate, Macarena se lanzó a buscarlo.

“Desde el momento en que me saqué los pantalones sabía dónde me metía, no tenía ningún elemento de flotabilidad”, sostuvo en diálogo con a Radio 2.

Mientras nadaba mar adentro, logró divisar que dos personas salían del agua, pero a unos 5 metros estaba él: un chico que luchaba por mantenerse a flote. “Era un nene hermoso, le grité que aguantara, que lo iba a sacar”, contó.

“Yo lo acompañé en el último tramo pero él la peleó solo con sus 10 años. Yo le decía ´Aguantáme que ya vamos a salir juntos´, pero se fondea cuando me ve, como que cedió. Entonces me meto y lo saco, lo remolco hasta la primera boya que veo, quería chequear cómo estaba. Logré agarrarme con un solo dedo en uno de los agujeros”, relató la joven.

“Con el nene en brazos empiezo a tranquilizarlo, miro a la playa y no había nadie, el 112 –emergencia–no había llegado. Me mira y me dice ´Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro´. Si un nene de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad. Y yo le dije ´Sos hermoso, vine a sacarte a vos´ pero yo sabía que había pocas posibilidades”, remarcó y precisó que el chico era de Senegal.

Macarena mantuvo al chico entre sus brazos durante un tiempo y mientras lo consolaba e intentaba orientarlo el nene le preguntó si estaba vivo o en el cielo. “Lo llené de besos y le dije que íbamos a salir de ahí”, relató.

“Ni en pedo lo iba a soltar, no había ninguna posibilidad de que lo abandone. Pero los dos nos cuidamos mutuamente, este nene es un ángel”, agregó emocionada.

El Instituto Balear de Emergencias, para el que trabaja Macarena, le dedicó un post en su sitio web en el que elogió la dedicación y el gesto de la argentina.

También difundieron su heroica hazaña desde la cuenta de Twitter de la Policía Portuaria de Baleares.

“El pequeño fue trasladado al hospital para revisar su estado y nuestra Macarena volvió a casa agotada, pero feliz de haberlo conseguido. Desde aquí nuestro homenaje para nuestra socorrista, esperamos que se produzca ese reencuentro con el pequeño para volver a abrazarse, esta vez fuera de peligro. Macarena, eres una gran socorrista pero eres todavía mejor persona. Nuestro reconocimiento y un aplauso a tu valentía. Estamos orgullosos de tenerte en nuestro equipo”, consignó el portal.