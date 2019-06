Una campaña electoral poco sorora

Print This Post

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (ILE) ya se encuentra en el Congreso, pero no hay novedades en cuanto a su tratamiento, confirmó a AIM la dirigente feminista Malena Lenta, quien lamentó que la mayoría de los bloques no quieren discutirlo en el marco del proceso electoral.

La semana pasada, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de aborto. La iniciativa ya se encuentra en el Congreso, “pero no hay novedades en cuanto al tratamiento”, informó a este Medio la referente del grupo Isadora.

En ese sentido, indicó que la Campaña por el Aborto Seguro Legal y Gratuito se reunirá el 15 de junio “para ver si hay novedades al respecto y definimos si realizamos actividades, para presionar a los políticos, más aún teniendo en cuenta que el 22 cierran listas y ahí habrá mayor claridad sobre las posturas”.

De todos modos, la dirigente recordó a AIM: “Sabemos que la mayoría de los bloques no quieren tratarlo ni discutirlo durante este periodo legislativo”.

Algunas posturas

El precandidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, ya dijo en su momento: “Es un tema que parte a la Argentina en dos y todos los temas que divide a la Argentina no son buenos temas”, afirmó en diálogo con la FM Tiempo de Río Gallegos y consideró que el aborto “es un tema de la salud pública y hay que buscarle una solución. Hay que, tal vez, hablar un poco mas, educarnos un poco más. Por lo pronto me parece que no debe ser un delito y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque legalización es un tema que divide a los argentinos”.

El presidente y candidato a la reelección expresó en su momento: “Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie. Hay libertad de conciencia. Es una discusión parlamentaria, lo vamos a mirar desde lejos”.

Con una postura más tajante, Roberto Lavagna habló por primera vez sobre legalización del aborto y el debate que se produjo en el Congreso en 2018 y sentó su posición: “En lo personal, estoy en contra”.