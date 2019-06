Una mamá delfín mantiene a flote al cuerpo sin vida de su cría

La asociación See Through Canoe grabó a un delfín que mantuvo al cuerpo sin vida de su beba a flote en Florida. Las imágenes fueron difundidas el pasado 3 de junio y se captaron en la costa de Indian Shores, en el condado de Pinellas.

Se desconoce la causa de la muerte de la cría, pero la asociación sugirió que podría haber sido golpeada por un bote. “La madre delfín no está lista para soltar a su cría muerta y empujarla a través del canal intracostero”, escribió la compañía en su cuenta de Twitter.

Mother #dolphin not ready to let go of her dead calf and pushing it through the intracoastal waterway.

It’s hard to say for sure without examination, but the calf may have been hit by a boat. Please don’t assume that because #dolphins are fast that you won’t hit them. #sad pic.twitter.com/Le2MAwvPIB

— See Through Canoe (@SeeThroughCanoe) 3 de junio de 2019

https://noticiasambientales.com.ar