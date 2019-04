Una niña fue hallada dentro de un contenedor de basura

Connect on Linked in

Un hombre encontró a una niña en un contenedor de calle Soler. “Como nadie la conocía, la llevé a la comisaría. Estaba bien”, dijo. La pequeña, de dos años, vive con su madre y su abuelo en el barrio El Sol.

Miguel Ángel Moyano, es un trabajador que se dedica a la venta de pescado en un puesto de barrio El Sol. En la tarde de este lunes fue a llevar un pedido a calle Soler y halló a una niña en un contenedor.

“No había nadie en la calle y la traje a la comisaría cuarta. Pregunté a varias personas para saber si la conocían, toqué timbre en varias casas, y me dijeron que no sabían quién era, así que no me quedó otra cosa para hacer que traerla a la comisaría”, relató el hombre.

Respecto del estado de esta niña de dos años, aseveró: “Estaba bien, un poco sucia, nada más. Tenía la cara con barro, las manitos con barro. Estaba parada dentro del contenedor. Me impresionó verla ahí”. Cuando la llevó a la comisaría le tomaron declaración de cómo la había hallado, agregó el hombre.

El abuelo de la niña, Juan Ramón Guillerón, dijo que ellos habitan “enfrente al lugar en donde Moyano fue a entregar el pedido”.

“Mi hija vive hace quince días en mi casa, por eso no la conocen en el barrio. Ella está siempre adentro, con la nena”, expresó Guillerón, resaltando el accionar del trabajador que la llevó a la pequeña a la comisaría: “Este hombre obró de muy buena fe, gracias a su generosidad, la nena está sana y salva”.

Para el abuelo, la niña “no se puede subir ahí”, en referencia al contenedor en donde fue hallada. Enseguida, Guillerón acusó como responsable del hecho, “a su hermano”, tío de la niña.

“Él tiene problemas psicológicos. La nena estaba jugando con sus primos, y en un descuido, seguramente ha estado viendo que nadie lo veía, la ha sacado de la casa y la metió adentro del contenedor y cerró la puerta”, conjeturó.

Habría inconvenientes entre los familiares de la madre de la nena, por la sucesión de una vivienda. “Para tirar bronca porque se tiene que ir de la casa, ha hecho esto mi hermano”, apuntó Guillerón.

“Salimos a buscarla porque no estaba dentro de la casa y justo venía un patrullero, lo paró mi hija y ahí nos enteramos que la habían llevado a la comisaría”, relató el abuelo de la pequeña.

Personal policial trabaja para establecer las circunstancias del hecho. La nena fue derivada en la noche de este viernes a la división Minoridad, para continuar las diligencias del caso. Fuente: El Once