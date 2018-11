Unicaba: PROcreando una política exclusiva y a espaldas de todos

Print This Post

A días de la sanción de la Ley que crea la Unicaba, “estamos convocando a una marcha gigantesca y en unidad de los distintos sectores de las comunidades educativas”, que partirá este martes a las 18, desde el Palacio Pizzurno hasta la Legislatura”, informó a AIM la vocera del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Lucía Cancela, quien indicó que “la idea es que la movilización desemboque en un acampe hasta el 22 de noviembre, que es el día de votación en el recinto, creando una nueva política no pública exclusiva y a espaldas de todos”.

Las comisiones de Educación y Presupuesto de la Legislatura porteña firmaron la semana pasada el proyecto de la UniCaba, que se votará en el recinto este jueves.

“Existe un constante ataque que hoy nos toca a nosotros como institutos terciarios y atraviesa a los distintos niveles de las comunidades educativas”, expresó la dirigente a AIM y añadió: “estamos convocando a una marcha gigantesca y en unidad de los distintos sectores de las comunidades educativas”, de las cuales participarán docentes, rectores, facultades y escuelas”.

La actividad será el martes, a las 18, y saldrá desde el ministerio de Educación de nación (Palacio Pizzurno) hasta la Legislatura. “La idea de la movilización es que desemboque en un acampe hasta el 22 de noviembre, que es el día de la votación en el recinto”, expresó Cancela.

“El PRO tiene mayoría y, como todas las medidas que llevan adelante, lo van a pasar, ya que no necesitan de nadie más. De todos modos, lo que queremos es que si lo hacen, no sea a espalda de todos, avanzando una vez más sobre la calidad educativa, creando una nueva política no pública, exclusiva y a espaldas de todos y todas; es por ello que estaremos todos los día ahí”, afirmó a AIM.

En ese sentido, el 21 de noviembre, se realizarás diferentes actividades, entre ellas, clases públicas, “para demostrar que las comunidades educativas no nos plantamos por un capricho sino que estamos decididos a defender la educación frente a las políticas de ajuste de este gobierno”, advirtió Cancela a esta Agencia.

Antecedentes

La dirigente recordó a AIM que el primer proyecto de ley que se presentó a la Legislatura consistía en cerrar los institutos a cambio de la Unicaba. “A lo largo de estos meses, intentaron pasarlo en diversas ocasiones al recinto pero, dado las movilizaciones de la sociedad en conjunto, no lo lograron”, detalló Cancela.

Por ello y “en función de intentar callarnos, el último proyecto que presentaron consistía en la creación de la Universidad en el marco de una Ley de Formación Docente, en la cual se habilitaba la coexistencia de los institutos con la Unicaba, en tanto y en cuanto la evaluación y las condiciones lo permitieran”, especificó.

Por lo tanto, “entendemos que con la norma, los institutos tenderían a la desaparecer, porque estamos seguros que la intención del Gobierno no es jerarquizar la formación docente y crear más oferta, sino todo lo contrario, enmarcándose en las medidas de ajuste de sus políticas públicas”, concluyó a AIM.