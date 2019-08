Upcn reunió agentes con contratos de obra

Print This Post

Contratados de obra de distintas reparticiones de la Administración Pública mantuvieron una reunión en Upcn debido a la preocupación por las demoras en el funcionamiento de la Comisión para la Regularización.

El primer organismo que se abordó fue la secretaría de Producción, donde se logró un trabajo ordenado y además se dejó confeccionado un listado para una segunda etapa de regularización. Sin embargo, el segundo organismo convenido para avanzar, que es el ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, tuvo una primera reunión que no cumplió con las expectativas de los trabajadores. Los funcionarios que participaron de la reunión ni siquiera llevaron los listados e información completa. Esto trajo gran preocupación a todos los agentes con contratos de obra ya que se esperaba que a fin de año se haya terminado con todos los organismos de la Administración Central para empezar el 2020 con la nueva modalidad de contratación.

Además, desde el Sindicato adelantaron que “los compañeros y compañeras no sólo están preocupados por el funcionamiento de la Comisión, sino que también se les adeuda el aumento que acordado en la Paritaria. A partir del mes de julio los contratos pasaban a 21.000 pesos y esto todavía no se efectivizó, los expedientes están demorados y no hay claridad sobre los plazos”, explicó Carina Domínguez, secretaria gremial de la Upcn.