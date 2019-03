Urribarri le contestó a Solari y cruzó a Varisco por su gestión municipal

Connect on Linked in

El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Baja provincial se refirió a las declaraciones realizadas esta mañana por el secretario General y de Derechos Humanos municipal, Eduardo Solari, quien en una conferencia de prensa señaló que el intendente está sometido a un “hostigamiento permanente”, aludiendo también el accionar del titular de Diputados.

“El intendente de Paraná y sus colaboradores pretenden ocultar su ineficiente gestión y las internas que tienen dentro de la Alianza Cambiemos inventando supuestas operaciones políticas de nuestro espacio que no existen. Ellos saben perfectamente que esas publicaciones son fuego amigo”, aseveró el presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri.

En declaraciones que se remitieron a la prensa, el ex gobernador apuntó que “lo cierto es que todos los paranaenses saben el desastre que hoy es la Municipalidad estando en manos de personas incompetentes y lo que es peor, vinculadas a organizaciones del delito”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que “el intendente y sus funcionarios sienten las consecuencias de los errores que han cometido y el malestar de la ciudadanía debido a la crisis ocasionada por las políticas del Gobierno Nacional que ellos representan aunque intenten hacerse los distraidos”. Y agregó: “tan difícil es explicar el daño que han generado y las situaciones en las que están involucrados que caen en el absurdo de intentar difamar a un dirigente con una gran capacidad de gestión como es Beto Bahl, o bien de buscar responsabilizar a alguien que no es parte de esta contienda electoral como es mi caso”.

Por otro lado, Urribarri hizo alusión a la publicación realizada por ciertos medios de comunicación sobre allanamientos efectuados en la localidad de San Salvador. “Se trató de una medida más en la investigación profunda, minuciosa y sin límites que se viene efectuando desde hace tres años y en la cual no han surgido irregularidades, simplemente porque no existen. Estoy de acuerdo con que se investigue, y de hecho mientras más se investigue, más tranquilo voy a estar”, señaló.

El exmandatario dijo también que su abogado está a la espera de que la Justicia le envíe el informe correspondiente a la medida llevada a cabo a fin de evaluar la racionalidad jurídica de la misma. En este sentido, indicó que “llama la atención que se haya tomado esa medida justo unos días después de que yo me refiriera públicamente a la investigación. No obstante, pueden seguir indagando pero no van a encontrar nada porque, repito, no existen irregularidades”.