Urribarri ratificó la unidad del peronismo pero reafirmó su pertenencia al kirchnerismo

El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, aseguró que su programa político responde al proyecto que promueve Cristina Fernández de Kirchner, pero aclaró que respeta a quienes prefieren a Roberto Lavagna.

El dirigente kirchnerista entrerriano reafirmó que está claro dónde está parado: “Estuve, estoy y estaré en la fuerza política que lidera Cristina Fernández de Kirchner”.

“Los escenarios políticos son muy dinámicos y, a veces, apresurarse lleva a cometer errores. Sin ir más lejos, hace un tiempo algunos dirigentes daban por muerta políticamente a Cristina Kirchner y hoy es la principal electora de todo el arco opositor, además de ser la dirigente más importante de nuestro país en los últimos 40 ó 50 años”, opinó.

En ese marco, apuntó que el escenario electoral es dinámico: “La sociedad no está muy predispuesta ni a hablar ni a participar en política porque la está pasando muy mal. Se hizo el acuerdo (entre el kichnerismo y el resto del peronismo para las elecciones provinciales) pero se ha hecho muy poco en materia de desarrollo de campaña. No está la situación para atraer la atención de la gente, que está en los tarifazos, el ajuste, la recesión y la inflación”.

Además, apuntó que siempre después de un acuerdo como el que se firmó un mes atrás, hay reacciones, ante las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet, quien realizó un guiño a Lavagna. “Nadie puede complacer a todo el mundo al mismo tiempo. Lo importante es que entre las fuerzas que conformamos el frente electoral había un diagnóstico en el que coincidíamos todos: arribar al acuerdo para que la oferta electoral interprete, exprese lo que la gente quiere hoy en Entre Ríos, con hombres y mujeres que quieren cambiar esta realidad y que el 10 de diciembre de este año sea el último día de mandato de Mauricio Macri”, apuntó.

Por otro lado, consideró que Lavagna es un cuadro técnico importante, “fue un excelente ministro durante la presidencia de Néstor Kirchner. Están en todo su derecho aquellos que pretenden que sea presidente. Para nada voy a agredir o a faltar el respeto a quien crea que es el presidente que requiere el momento que atraviesa Argentina”.

Ante este escenario “el Gobierno provincial tiene muy pocas herramientas para cambiar esto, que es claramente resultado de las políticas nacionales, que vinieron a destruir la industria nacional y lo están haciendo”.

Críticas al gobierno de Cambiemos

En ese escenario, Urribarri remarcó que el enfrentamiento no es interno sino contra un modelo de país que impulsa la gestión de Mauricio Macri. “La inflación no es un error, estaba prevista. A través de la inflación pudieron licuar salarios, reducir el déficit que exige el FMI, bajar jubilaciones y crearon dos millones más de pobres, 9,1 por ciento de desocupados. El escenario electoral está signado por esta realidad”, apuntó.

“También vinieron a borrar de la memoria colectiva todo lo que hicimos”, apuntó, detallando una serie de logros de su gestión, como las 154 escuelas nuevas o el centro de medicina nuclear de Oro Verde, entre otros”, dijo.

Con respecto a la constante en la dirigencia Cambiemos de reiterar que existe un acuerdo entre él y Bordet, Urribarri reclamó: “Me importaría más que en vez de estar haciendo todo este tipo de estrategias, hagan algo para advertirle a su presidente, al presidente que ellos representan en Entre Ríos, que está destruyendo el país y lo que está pasando en la provincia por la inacción del Gobierno nacional. No asumen que son representantes de la destrucción que han llevado adelante en estos tres años”.

“La judicialización de la política se utiliza cuando no hay otros argumentos. Se utiliza para correr el foco de atención, cuando hay que tapar la realidad del ajuste, la inflación y los tarifazos”, concluyó, en respuesta a las acusaciones que lanzaron sectores de Cambiemos durante la semana pasada.