Urribarri resaltó “el triunfo del Peronismo unido en Entre Ríos”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El ex gobernador Sergio Urribarri resaltó la “victoria del Peronismo unido en Entre Ríos”, y expresó sus felicitaciones al gobernador Gustavo Bordet, a su compañera de fórmula, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y a “todos los compañeros y compañeras que este domingo representaron a nuestra fuerza política y a nuestra militancia, que entrega cuerpo y alma en cada elección”.

“El gobierno nacional sufrió otra derrota en una provincia argentina. Triunfó la unidad de hombres y mujeres que queremos que el 10 de diciembre sea el último día del gobierno de Mauricio Macri”, añadió Urribarri, quien mencionó que “en esa unidad del campo nacional y popular venimos trabajando dirigentes de todo el país desde hace más de un año”.

“Mauricio Macri, Marcos Peña, Elisa Carrió, Atilio Benedetti y todos los artífices de la destrucción del país y de la tristeza del pueblo, jugaron sucio y no les salió bien. Este resultado muestra el fracaso de la campaña de Cambiemos, en la que me atacaron sistemáticamente pese a no haber sido candidato”, expuso el Presidente de la Cámara de Diputados.

Urribarri sostuvo que la campaña “no logró ocultar la responsabilidad que tienen los dirigentes provinciales de Cambiemos en el ajuste, los tarifazos, la recesión, la desocupación, el saqueo y el endeudamiento que lleva adelante el gobierno nacional”.

“Nos duele la angustia de nuestro pueblo, las familias comiendo de la basura y durmiendo en la calle. Nos duelen las obras abandonadas, los comedores abarrotados, la plata para vacunas que no llega, los trabajadores que tienen que pedir prestado para hacer frente a los gastos básicos, y los comercios y las pymes que cierran. Nos duelen tantos sueños destruidos”, enumeró el ex mandatario. “Estas cosas no sucedían hace tres años”, acotó.

“Valoramos el esfuerzo del gobierno provincial para mantener a Entre Ríos a flote, pero vamos por más: por asegurar un gobierno peronista en Entre Ríos y por tener de vuelta en la Casa Rosada gobiernos como los de Néstor y Cristina Kirchner, que garanticen los derechos del pueblo”, anticipó.

“Esta victoria es una muestra de que los entrerrianos reconocen las transformaciones realizadas en la última década en la provincia y de que el Peronismo entrerriano unido es imbatible. Este triunfo es sólo el primer capítulo. El pueblo no se equivoca y vamos a ganar democráticamente en junio, agosto y octubre”, completó Urribarri.

Osuna: “El resultado de la Unidad del Peronismo”

En tanto, la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, hizo llegar “con alegría y gran orgullo, “las merecidas felicitaciones a Gustavo Bordet, Laura Stratta y los compañeros candidatos que participaron y triunfaron en estas elecciones primarias. Y también el reconocimiento al compromiso de militantes que contribuyeron a este resultado”.

También destacó que el resultado de las Paso a nivel provincial “es una muestra concreta del acierto de CFK en el ejercicio de la conducción política del peronismo. Cristina (Fernández) definió la Unidad como la herramienta que hará posible un nuevo mandato del gobernador y así poner límite a Cambiemos al plantearnos, respondiendo a un pedido que le hiciera Gustavo Bordet, que no presentáramos los candidatos de Unidad Ciudadana para la contienda provincial. Otra hubiese sido la situación si nuestro espacio continuaba con el planteo de ir por fuera. La provincia en esa circunstancia hubiese corrido alto riesgo de quedar en manos del neoliberalismo que hoy hambrea, destruye la producción, quita derechos, endeuda el país”.

Para Osuna, “esta Unidad fue el sello que da forma al triunfo, impide el avance de Macri en Entre Ríos y permite recuperar el gobierno en importantes municipios como es el caso de Paraná.

Con estos antecedentes, las convicciones intactas y la voluntad de un pueblo que merece vivir mejor ratificaremos el gran triunfo del Peronismo en Entre Ríos para las generales de junio y militaremos con toda energía para que CFK sea elegida presidenta de la Nación Argentina en octubre”.