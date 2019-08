Urribarri sobre Enz: “Fuerza un relato de hechos que no se ajusta a la realidad”

Print This Post

El titular de la Cámara Baja provincial y ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, envió a AIM una extensa nota, donde se refirió -en duros términos- a las publicaciones del medio que dirige el periodista Daniel Enz.

En el texto, que esta Agencia reproduce textualmente, Urribarri afirmó: “Una vez más Daniel Enz utiliza sus espacios mediáticos para mentir descaradamente sobre mi persona forzando un relato de hechos que no se ajusta a la realidad y buscando involucrarme, según afirma, a “pagos irregulares” (una expresión de su autoría como cuando hablaba de “personas imputables” para referirse a dirigentes que a él le interesaba involucrar en ciertas causas).

Este periodista me coloca en el lugar de receptor de esos supuestos “pagos irregulares” derivados de contrataciones realizadas por el Estado desde antes de que yo fuera gobernador y que son materia de investigación, pese a que en ninguna parte del legajo en trámite se me señala en ese rol que, a la vez, niego terminantemente.

Ante semejantes falacias y repeticiones de fábulas a las que Enz ya les dio formato de libro, radial, gráfico, digital y ahora televisivo, me veo obligado nuevamente a desmentir esas aseveraciones, las cuales dejan entrever el manoseo que realiza de la información perteneciente a investigaciones que se llevan adelante en sede judicial.

Claro está que en esta oportunidad y teniendo en cuenta el tratamiento que realiza, lo que mueve a Enz es un odio personal y una intencionalidad política a la cual ya me he referido antes. Cotidianamente en sus intervenciones deja al desnudo el malestar que le genera la coyuntura política actual y mi posicionamiento en ese escenario.

En este sentido, vuelve a llamar la atención que el contenido que Enz solo se ocupa de difundir corresponde a supuestos planteos del Ministerio Público Fiscal y si realmente tuviera un interés periodístico (y aprovechando que evidentemente tiene acceso a datos reservados), se ocuparía de señalar las presentaciones que han realizado las demás partes del proceso y particularmente yo mismo.

En la causa a la que Enz se refiere, efectué una presentación en forma espontánea en la que me explayé punto por punto respecto de los actos de gobierno que se investigan negando los hechos que se me atribuyen. Pero, desde luego, no es su propósito brindar información con objetividad así que a esta acción ni siquiera la menciona.

Ya es de público conocimiento en la Argentina la operatoria que apunta a la persecución y el desgaste de políticos opositores que, con Enz como pieza funcional, tiene su correlato en Entre Ríos.

Y ya es de público conocimiento y hasta motivo de burla en la provincia la saña de este periodista hacia todo lo que tenga que ver con Urribarri, a punto tal que hasta ha llegado a ponerse en ridículo al aire en sus programas intentando inducir a dirigentes de distintos sectores políticos a hablar mal de mí persona o mis acciones, quedando siempre mal parado.

Enz sigue queriendo ejercer de portavoz de un sector del Ministerio Público Fiscal, pero termina leyendo con torpeza en televisión fragmentos de expedientes judiciales a los que, encima, tergiversa.

Nada bien le hace esta conducta a las investigaciones judiciales en progreso, ni al proceso electoral democrático en marcha. Mucho menos en un momento tan delicado del país donde estos enfrentamientos irracionales están siendo dejados de lado. No obstante, en Paraná, Enz sigue en pie de guerra con motivaciones que claramente lejos están del ejercicio de la profesión de periodista”.

Fuente: Prensa Urribarri