“Nuestra líder Cristina Fernández de Kirchner nos muestra una vez más su enorme capacidad de conducción, su coraje y su amor por el pueblo argentino”, expresó el ex gobernador Sergio Urribarri luego de que se conociera la decisión de la ex presidenta de compartir fórmula con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.