UTA advierte que si este jueves no depositan los aguinaldos habrá paro de colectivos

“Si mañana a las 18 cuando vence el plazo no depositan el aguinaldo, cortamos el servicio”, afirmó a AIM el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Entre Ríos, Carlos Dittler. El conflicto por la falta de pago en tiempo y forma de los ingresos de los choferes tuvo un impasse sobre el cual se desconoce si podrá ser resuelto. Se ratificó también la adhesión el cese nacional de actividades para el viernes..

Con la ratificación del paro nacional de los trabajadores afiliados a UTA para el 12 de julio para que aumenten las partidas de subsidios al transporte público de pasajeros, en la provincia se suma otro conflicto dado por la falta de pago en el sueldo anual complementario a los colectiveros. Más allá de la medida de fuerza ya definida, “a nosotros nos preocupa el pago del aguinaldo”, confesó a esa Agencia Dittler, quien recordó que este jueves vence el cuarto intermedio en la instancia de negociación abierta con la patronal, luego de paro de la semana pasada.

En este sentido, el representante sindical también se refirió a la reunión del órgano de control y monitoreo del el Sistema Integral del Transporte Urbano (Situ), en cual hoy se iba a comenzar a evaluar la suba en la tarifa del boleto urbano. Aludió que en esta instancia el municipio admitió una deuda con las empresas prestatarias que ascendería a una suma entre los 7 y 8 millones de pesos. Si bien aclaró que desde el gremio no tienen certeza de este número -que tampoco pudo ser ratificado por las empresas ya que no concurrieron al encuentro-, tampoco descarta que al destrabarse el envío de este dinero a las prestatarias, pudiera llegar a destinarse estos fondos para saldar las sumas que se les adeuda.

Nacional

Por otro lado, Dittler ratificó la medida de fuerza fijada por el pleno del secretariado a nivel nacional, tras el fracaso de las negociaciones paritarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación con los representantes empresariales de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Lo que se solicita, recordó, es que se revea la quita de aportes al sistema de subsidios al transporte público donde, afirmó, se ven perjudicados los ramales en las provincias. Al no contar con estos aportes, las empresas prestadoras no cuentan con el margen para recomponer salarios, se explicó. Pero asimismo se plantea que se debe “otorgar mayores subsidios para el transporte o discutir el sistema de distribución, porque no está alcanzando el dinero a las empresas. Se debe hacer una análisis de costos para que no se precarice el servicio en el interior de la país. Porque las empresas no tienen dinero, y no sirve de nada empresarios pobre o que no los haya para renovar el servicio, porque si no se cae. Si no hay oferentes que puedan operar como en el caso de Paraná, no tienen el dinero, no sirve de manda empresarios pobres o que no puedan renovar el servicio en caso de caerse. En Paraná que no hay nuevos oferentes, porque hemos averiguado esto. Eso muchas veces se toma como ligereza cuando es algo profundo, porque de esto depende nuestra fuente laboral”, afirmó el sindicalista.

Por último, señaló, el costo bruto del boleto, estaría entre los 60 y 70 pesos, pero para que los trabajadores puedan pagar, debería no superar los 30 pesos. Es por esto que apuntó la necesidad de que el Estado incremente los subsidios para sostener el servicio que utilizan los sectores populares.