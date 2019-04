Varisco cerró campaña para las Paso del domingo

Connect on Linked in

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, entiende que la continuidad de su mandato beneficiará a la ciudad por el ambicioso plan de obras y otros proyectos institucionales y materiales por desarrollar. En el tramo final de la campaña con vistas a las Paso del domingo, realizó un balance de su actual gestión y remarcó los objetivos para los próximos cuatro años.

Paraná evidenció un notorio plan de trabajo, pero en el camino de las modificaciones quedan obras por hacer. Es por ello, que el actual jefe comunal busca su reelección para darle continuidad a los proyectos con los que encaró el actual mandato.

De ese modo, Sergio Varisco dijo que quiere volver a ser intendente de Paraná por una “una vocación personal” y “por la necesidad de darle continuidad a muchas obras por ejemplo el crecimiento de la economía en la ciudad”.

Al respecto, señaló: “Ocupamos casi la totalidad de las tierras del Parque Industrial con nuevas industrias, pero hay que ampliarlo y crear el Parque Tecnológico, porque tenemos el Polo Tecnológico donde se nuclean las empresas tecnológicas de la ciudad especialmente la que tiene que ver con la medicina”, destacó entrevistado por LT 14.

Recordó luego que hay once empresas paranaenses que exportan a Chile, de las cuales la mayoría, tienen que ver con la medicina, pero también están los jóvenes que exportan softwares a todo el mundo.

Por eso, insistió: “Hay que crear el Parque Tecnológico como existe en El Pozo (Santa Fe), en Parque Patricios (Bs As) y como lo tienen las grandes ciudades y también hay que tener un Mercado El Charrúa nuevo. Son tres obras para la próxima gestión”, dijo Varisco, al resumir parte de las ideas que se proyectan para el crecimiento económico de Paraná.

En el aspecto vial, Varisco recordó lo que se está haciendo, y lo que aún falta. “Pavimentamos Garrigó en su conexión con Jorge Newbery, la vamos a continuar hasta el barrio de Empleados de Comercio. Estamos haciendo Miguel David desde Zanni hasta Caputo y ahí va la cloaca (Cuenca Sudeste) de 300 millones de pesos, vamos a hacer Parera, desde Tibiletti a Newbery con eso descongestionamos Zanni y estamos interviniendo en Newbery con el ensanchamiento sacando la banquina que era un desastre de gestiones anteriores y conectándolo al hormigón que tiene 85 años”, rememoró.

A su vez, en la continuidad de trabajos viales que se pretenden realizar indicó que “la próxima gestión tiene que encarar Caputto, que es un pavimento que hay que rehacerlo por completo y ensancharlo porque se pavimentó para la llegada del Papa en el ’87”.

Por otra parte, dijo que se está pavimentando toda la ciudad y advirtió a “algunos adversarios que dicen que la ciudad está cerca del quebranto, que la ciudad tiene cerca de 800 millones de pesos para obras públicas que representa el 20 por ciento del presupuesto”.

Por otra parte, Sergio Varisco, destacó algunos beneficios que logró su gestión para el beneplácito de los trabajadores de la comuna. “Nos hemos dado la satisfacción en tres años de mantener el salario municipal por encima de la inflación, hemos dado un bono de 5 mil pesos, hemos salvado un paro de colectivos pagando lo que se tenía que abonar a la empresa y a los trabajadores, y ya lo recuperamos”.

Asimismo, Varisco valoró el servicio que se brinda a la ciudad. “Creo que los servicios son prestados y algunos de buena calidad, se pueden mejorar más. Pero, somos la única ciudad capital del país que no estatizó sus servicios. Las grandes ciudades tienen sus servicios esenciales privatizados. Esto lo iniciamos nosotros cuando Menen privatizó todo y en Entre Ríos se privatizó Vías Navegables, el banco de Entre Ríos, el Ferrocarril. En otros lugares del país, por ejemplo, la recolección de residuos es una parte estatal y otra privada, acá es todo del Estado Municipal”, valorizó.

También resaltó que la calidad de la iluminación “es buena y el agua es buena ya que incrementamos la producción en un 15 por ciento.También compramos muchos contenedores, pero en este sentido hay mucho salvajismo político porque si queman un contenedor es de manera intencional. Lo que sí nos falta es una obra que demoró la provincia, y creo que tiene que ver con las elecciones, lo mismo pasa con los LEDs, pero esa obra tiene que ver con el relleno sanitario. Todas las ciudades utilizan este método, que es un paso intermedio al reciclaje como se estila en Europa, que es un lugar ubicado en calle Báez y Montiel cerca del río financiado a través de un crédito del BID. Sentimos que hay mucho por hacer, pero al mismo tiempo que ya hicimos mucho”, reflexionó.

Varisco comentó que se vienen “muchas implementaciones sobre todo en lo que respecta a tránsito y controles. Hay que modernizar todo lo que es estacionamiento. Desde la creación del Túnel en el 69 lo único que se hizo en la ciudad fue Avenida Ramírez y hoy tenemos el Acceso Norte finalizado después que lo licitara Montiel en el 87 y que estuvo parado varios años y el Acceso Sur en ejecución con un presupuesto de 500 millones de pesos. Son obras financiadas por la Nación, al revés de lo que dice el gobernador. Yo estuve en la firma y fui protagonista que se haga esta obra. Esto es parte de la modernización de la ciudad. Lo que falta tiene que partir desde nación como la concreción del puente trunco que pasa por Almafuerte, que sería desde Circunvalación hasta el acceso a San Benito. Ese tramo sale 700 millones de pesos y son solamente tres kilómetros, es caro porque es autopista y un puente elevado, a su vez genera un nuevo ingreso al Parque Industrial. Hay muchas cosas por hacer en la ciudad y una es el control del tránsito y el estacionamiento medido. No queremos que venga una empresa privada de afuera a sacarle los recursos a los paranaenses lo queremos hacer con capitales propios”, sostuvo.

A modo de cierre, Sergio Varisco, repasó la historia política de la provincia y destacó la figura del candidato a gobernador, Atilio Benedetti, para gobernar Entre Ríos en los próximos cuatro años.

“En el 83 había una frase de Alfonsín, sobre no ocultar nada bajo la alfombra y decir las cosas como son. No puedo dejar de decir que el gobierno provincial gobierna mucho para Concordia que lamentablemente sigue siendo la segunda ciudad más pobre del país. Un gobierno provincial tiene que tener presencia. En Argentina hay hambre, no porque falte alimento sino porque hay mucha corrupción. En la ciudad de Paraná si una familia paranaense tiene hambre, ¿a dónde va? al municipio que atiende las 24 horas. La provincia y nación no tienen esa participación”, resaltó.

En ese sentido, agregó: “Las obras que hace la provincia son muy pocas o nada en la ciudad de Paraná. Las que enumeró el concejal Cáceres como la plaza Mansilla nosotros intervenimos. La provincia logró pagar sueldos gracias a nación que facilitó formas de pago de esa deuda. Pero en la ciudad faltan obras de provincia”, insistió Varisco.

Asimismo, reconoció que “no se puede negar que nación ajustó, por ejemplo el aumento de boleto de colectivo tiene que ver con la inflación y con la quita del subsidio del 100 por ciento, subsidio que yo no estoy de acuerdo porque habría que quitarlo progresivamente y hoy tenemos el boleto más barato del país, que solo lo pago el 50 por ciento de los usuarios porque el resto goza de los beneficios locales y nacionales”.

Varisco indicó: “Ojalá que Atilio Benedetti sea gobernador. Viene de una ciudad chica, de ser intendente de su Larroque, dos veces diputado nacional, tiene la presencia y va a dar un cambio de rumbo a la provincia”.