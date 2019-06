Varisco dejó un mensaje en Facebook

Print This Post

El intendente de Paraná que en las elecciones este domingo fue derrotado en su intento por alcanzar la reelección se dirigió a la ciudadanía a través de un comunicado en su fans page de la popular red social, según registró AIM. El actual presidente municipal no había concurrido ayer al bunker de Cambiemos y tampoco había reconocido públicamente su derrota frente a Adán Bahl (PJ).

“Una vez más hemos celebrado elecciones libres. Siempre seré un defensor de la democracia y del derecho a votar que los argentinos hemos vuelto a ganar desde el ’83”, dijo Varisco en el posteo en la popular red social, según pudo constatar esta Agencia.

“Desde mi lugar quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en mí y en mi equipo. Pusimos a Paraná de Pie, entre todos, trabajando juntos, y ese es nuestro legado. Gracias a mi familia y amigos, que han estado cerca mío en momentos difíciles que me han tocado vivir, y han compartido mis alegrías. Gracias a mi hija, Lucía, que me enseña todos los días el valor de creer en las nuevas generaciones. Gracias a los voluntarios, a los militantes, a los fiscales de mesa, a todos los que hicieron que ayer se viviera una jornada en paz y ordenada. Su trabajo es importantísimo y no debe pasar desapercibido”, reconoció Varisco.

Por último, el jefe comunal señaló: “Nos quedan 6 meses para seguir trabajando juntos, para terminar las obras que comenzamos y que mejorarán la vida de todos los paranaenses. Ese es el objetivo principal que moviliza a este equipo de gobierno. Y para quienes lo necesiten, acá tienen a un amigo que los puede mirar a los ojos y que nunca los va a dejar solos”.