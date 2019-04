Varisco en importantes actos en Anacleto Medina y San Agustín

Connect on Linked in

El precandidato a la reelección como intendente de Paraná elevó el tono de su discurso de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 14 de abril. En un acto en Anacleto Medina dijo: “No van a encontrar otro intendente al que le hayan hecho más operaciones que a mí, pero me gustaría que el gobierno provincial diga qué ha hecho con los contratos del Senado y que se investigue hasta las últimas consecuencias”.

El intendente, Sergio Varisco, quien se postula a la reelección al frente de la municipalidad de Paraná dentro de la interna por Cambiemos, encabezó este viernes dos actos en distintos barrios de la capital entrerriana.

El primero fue en la inauguración de una promotora de Unión Peronista de Diego Sibulofsky, en San Agustín y el otro fue multitudinario en la plaza de Anacleto Medina, que organizó el Frente Radical Independiente y el sindicato municipal, Suoyem.

Concurrencia

En esta oportunidad, al observar a sus seguidores dijo: “Esta es la mayor multitud que se ha reunido en Paraná para una campaña local. Vienen acá por una convicción y tiene mucho mérito, ninguno ha venido acá a recibir nada, ninguno fue traído de los pelos u obligado. En esta multitud se ven todos los colores políticos, están acá porque hay una sangre argentina por lo hecho en tres años desde la Municipalidad y por cuatro años más que tienen que venir. Quiero agradecer este acompañamiento, porque ver el rostro de uno en las pancartas, en las camisetas da vergüenza, porque sacar adelante esta ciudad como lo estamos haciendo es porque lo hacemos entre todos. Cuando hay ajuste en la provincia y cuando la economía nacional no anda del todo bien, los ciudadanos de Paraná tienen un lugar donde recostarse, porque tienen a la municipalidad para ello”.

Enseguida reflexionó sobre la campaña que se lleva adelante: “Creo que nuestros rivales han cometido el error de ponerse en el rol de opositores y la verdad, todos de alguna manera somos gobierno. Yo he recibido críticas desde la Casa de Gobierno, del gobernador y del vicegobernador y nos critican duramente y a mí no me parece mal, pero ninguno de los dos son oposición, hace quince años que gobiernan la provincia de Entre Ríos, entonces antes de criticar deberían decir -de las cuatro cuestiones básicas esenciales del gobierno provincial: en salud, en educación, en justicia y en seguridad- qué han hecho por Paraná. Primero tienen que rendir cuentas de sus actos y después criticar a los demás”., señaló.

Y enfatizó: “Ante esta enorme asamblea de los barrios Anacleto, San Jorge, Gaucho Rivero y Santa Rita, que me nombren una obra que haya hecho el gobierno provincial, que la hayan terminado, inaugurado y que sea de alguna importancia, no hay ninguna, y tanto el gobernador como el vicegobernador tienen que estar al lado de la gente. No van a encontrar otro intendente al que le hayan hecho más operaciones que a mí y yo les puedo asegurar que ni el peculado, ni pertenecer a una red quedan en mi causa, sin embargo a mi me gustaría que el gobierno provincial diga qué ha hecho con los contratos del Senado y que se investigue hasta las últimas consecuencias”.

Varisco además se explayó sobre su gestión “que está en expansión. Hoy estamos haciendo las colectoras sudeste, por 400 millones de pesos; arreglando la Peatonal y semipeatonales; haciendo el nuevo hospital Illia, miles de cuadras de pavimento, hemos licitado 300 cuadras nuevas este año. Esta es una zona muy postergada de la ciudad, porque acá enfrente tenemos 500 hectáreas de bañados que deben pasar al Estado municipal y porque necesitamos repavimentar todo Anacleto y sumarle las cloacas y el agua para que sea un barrio en serio. Y lo digo en esta plaza que me trae recuerdos de una persona que ya no está entre nosotros, que fue Humberto Varisco fue el que hizo ese polideportivo, la guardería y el centro de salud para Anacleto Medina. El famoso Programa de Mejoramiento Barrial nació en Anacleto en mi anterior gestión, cuando hicimos el agua, la luz, los sanitarios y el pavimento del barrio, y empezamos la Costanera que tanto hay por hacer. La segunda obra luego del pavimento va a ser conectar la Costanera de Anacleto con Bajada Grande que es la gran obra que necesita esta ciudad”.

También destacó que desde que asumió otro paso importante fue terminar con la intervención del Sindicato Municipal (Suoyem) y el aumento salarial que estuviera por encima de la inflación: “En los tres años lo pudimos hacer y logramos terminar con la precarización laboral y que los contratos de obra pasen a servicio y planta permanente. Nuestra gestiones nunca echaron a nadie, porque el ajuste no pasa por el Estado; yo me jacto de ser el intendente que más maestras jardineras ha nombrado en el municipio y más médicos ha nombrado en los siete centros de salud, junto con la inauguración del Centro de Día y Deterioro Cognitivo para personas con Alzheimer; y si a uno le duele la muela esta noche puede ir a un centro de salud municipal -no al Hospital San Martín que le van a dar un turno para dentro de meses- y si se tiene que hacer una prótesis que sale 7.000 pesos en un consultorio privado, vayan a un centro municipal que se lo hacen gratis”.

Finalmente, arengó a “que en estos ocho días hay que trabajar para que no quieran recuperar la ciudad aquellos que durante ocho años fueron ministros de Urribarri, tres años vicegobernador y no pueden decir qué han hecho para Paraná. Hoy a 35 años de recuperar la democracia, pasamos la etapa de que peronistas y radicales se peleaban y atrás venía la dictadura bajando el pulgar, por eso tenemos que cuidarla entre todos. Por eso acá están los peronistas en una gran columna con Perón y Evita, los radicales con Yrigoyen y con Alvear pero en la punta del mástil de la bandera dejamos un espacio para la celeste y blanca que nos convoca por igual a todos los argentinos”.

Previo a Varisco hicieron uso de la palabra, Alicia Portillo, por el Suoyem y Roberto Sabbioni, del Frente Radical Independiente (FRI).

En San Agustín

Varisco, con entusiasmo, por la algarabía que se vivía en San Agustín dijo en un acto organizado por una agrupación peronista encabezada por Diego Sibulovsky, sostuvo: “Esta gente que se ve desde este escenario no tiene que ver con que distribuyamos nada. Este movimiento que se ha ido generando en Paraná, tiene varias características: no hemos ido a pedir el apoyo de ningún dirigente nacional, es un movimiento que surge de abajo para sostener las bases y para que cambiemos la provincia de Entre Ríos; este es el movimiento de la libertad y de la justicia social”.

Y sostuvo: “A la ciudad de Paraná la estamos sacándola adelante, aunque nos queda mucho por hacer y es cierto. En la próxima gestión, hay que comprar lo que era el frigorífico municipal e instalar para las 50.000 personas que viven en San Agustín una municipalidad más cercana en lo físico, más cercana en lo electrónico, por eso queremos gobernar cuatro años más”.

“Es cierto que faltan cosas por hacer en Paraná, pero es muchísimo lo que hemos hecho. Estas luces que están acá las pusimos en la anterior gestión y ahora las vamos a cambiar por luces LED en todo San Agustín”, prometió.

En este acto, también se hizo presente el Frente Renovador Barrial y los candidatos a concejales Francisco Avero, Walter Rolandelli, Santiago Cucaro (de extracción peronista) y a diputado provincial, Eduardo Solari, entre otros.