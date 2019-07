Varisco encabezó las actividades por el día de la Independencia en Paraná

Print This Post

El Intendente Sergio Varisco encabezó los actos alusivos por el 203 aniversario de la declaración de la Independencia Argentina. La actividad central se desarrolló en avenida Alameda de la Federación con un desfile militar ante cientos de paranaenses.

La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Argentina y entonación del Himno Nacional en el pabellón de Plaza 1° de Mayo; posteriormente, se ofreció un desayuno a las autoridades; y el Arzobispo de la ciudad, Juan Alberto Puiggari, encabezó el Tedeum en la Catedral Metropolitana. La jornada se cerró con el desfile de las fuerzas argentinas, el regimiento de Patricios, Veteranos de Malvinas y Bomberos Voluntarios de Paraná en avenida Alameda de la Federación. También pasaron frente al palco instalado en Plaza Carbó, tanques, vehículos de logística del ejército y de la Policía de Entre Ríos.

En su alocución, el mandatario paranaense destacó la entrega de los próceres que formaron parte del Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816 que marcó la ruptura de los vínculos con la monarquía española.

“Si uno va la Casa de Tucumán notará que no hay representantes de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba entre otros, porque la verdadera historia es que la nación Argentina estaba dividida en dos facciones, no enemistadas, pero una de ellas estaba con el gobierno central en Buenos Aires y éramos nosotros que nos denominados la Liga de los Pueblos Libres y habíamos nombrado en 1814 al General Artigas como protector de estas tierras”, rememoró.

“Esa es la explicación de porqué no hay Diputados entrerrianos. En 1815 en Uruguay se había declarado ya la independencia, no sólo de España sino de toda potencia extranjera. Las declaraciones de 1815 y de 1816 no son antagónicas sino complementarios y sirvieron para generar la República Argentina”, dijo al mismo tiempo que resaltó la figura de Artigas que “se negó a declararse como presidente de la Banda Oriental sosteniendo que era una provincia más de la Liga de los Pueblos Libres. Un gesto que enorgullece, de uno de los primeros próceres de la Patria Grande y de América Latina pese a ser uruguayo.”

Esta nueva patria que nos enorgullece de los triunfos militares, creo que también hay que ver el desarrollo de las ideas de la patria que nació en 1810 bajo la idea de la libertad y la justicia necesitaba declarar su independencia en momentos que la contrarrevolución hispánica había reconquistado casi todos los lugares. Por eso es importante la declaración de la independencia, no había marcha atrás y había que enfrentar al enemigo en el terreno de las ideas, a sangre y fuego”, destacó.

Además, saludó la presencia de los ex combatientes de Malvinas “porque aquella soberanía está inconclusa, no sólo es territorial sino que es política, económica, científica y en defensa de la vida”. Asimismo, el Intendente agradeció la presencia de la ciudad para recordar este hecho importante para todos los argentinos.

Los actos fueron acompañados por funcionarios del gabinete municipal, concejales, el asesor cultural itinerante de Entre Ríos, Roberto Romani; la Banda de Música de la Fuerza Aérea y de la Segunda Brigada Blindada; el Regimiento de Patricios; Policía Federal; Policía Aeroportuaria; Prefectura Naval; Policía de Entre Ríos; Servicio Penitenciario; y Veteranos de Guerra. En tanto, desde la Municipalidad de Paraná se declaró Huésped de Honor Regimiento N° 1 de Patricios y todo el cuerpo de cadetes del Liceo General Belgrano.