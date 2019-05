Varisco relanzó la campaña junto a Gainza

Connect on Linked in

El candidato a intendente por Cambiemos dio a conocer las medidas que se impulsarán durante la campaña proselitista hacia las elecciones generales provinciales del próximo 9 de junio. “Fundamentalmente tiene que ver con llegar al vecino con las propuestas de manera de no ensuciar la ciudad”, señaló el presidente municipal, quien estuvo acompañado por el concejal y contendiente en la interna, Emanuel Gainza.

Sergio Varisco comenzó su carrera hacia las elecciones generales del 9 de junio en las cuales pretende ser reelecto al frente de la municipalidad de Paraná. En ese marco, junto al concejal y ex precandidato a la intendencia, Emanuel Gainza, y a los candidatos a concejales por Cambiemos, presentó el Compromiso de Campaña Limpia que se basa en el cuidado y limpieza de la ciudad y presentación de la propuesta.

“De acuerdo a lo que establece la ley hoy comienza la campaña electoral, corta pero con todas las esperanzas intacta. Hemos sumado lo que es el concepto político de Cambiemos y de muchos precandidatos como Emanuel Gainza, de concejales de otras listas e incluso a la candidata a gobernadora Tania Acebal”, señaló Varisco

La Campaña Limpia impulsa no dañar los espacios públicos y privados, las señales de tránsito y los bienes patrimoniales de la ciudad; no colgar carteles y/o pasacalles en plazas, parques, puentes y postes de luz; no pegar carteles y/o afiches en espacios públicos y lugares no permitidos y no basar la campaña en agravios, sino en propuestas para mejorar la ciudad entre otros puntos.

“Vamos a trabajar por una ciudad linda, limpia y ordenada. Como políticos tenemos que respetar a los paranaenses y cuidar la belleza de Paraná”, señala el documento de Campaña Limpia por el que también se invita a todos los candidatos a intendente de las distintas fuerzas políticas, a que asuman los ejes establecidos.

“Fundamentalmente la Campaña Limpia tiene que ver con hacer hincapié en convencer al vecino, porque la política no es vencer sino que es convencer. En este sentido queremos llevar adelante el cuidado de la ciudad. Esperamos un gran despliegue con visitas a los vecinos para inculcar tres conceptos, que nos falta mucho por hacer y por eso queremos continuar; también que nunca se ha hecho tanto en obras públicas y servicios como ahora y que estamos mucho mejor que 2015”, remarcó Varisco en la actividad inicial que tuvo lugar en plaza Enrique Carbó en la mañana de este viernes.

Interna saldada

Por su parte, el concejal por Cambiemos, Emanuel Gainza, destacó que la iniciativa “que ha sido central en la campaña de cara al 14 la hemos puesto a disposición de Sergio Varisco porque nos pareció una buena idea encarar la campaña con la nueva forma de hacer política que se vincula directamente a lo que la gente pide: una ciudad limpia, ordenada y cuidada”, destacó.

Y añadió; “Fuimos a una interna, perdimos y ahora hay que acompañar al que ganó y siempre dentro de un margen para fortalecer Cambiemos creo que es lo más natural. Que las propuestas estén por encima de los candidatos”, sentenció Gainza.

“Hay un cambio muy importante porque no hay acuerdo entre políticos, sino sobre propuestas. A nosotros nos acompañaron 20 mil vecinos en las Paso porque creo que parte de lo que hablamos es como mejorar su calidad de vida. En esa línea hemos aportado una serie de propuestas, como el incremento del fondo para los jardines maternales, la campaña limpia, los trabajos en los clubes de barrio, para trabajar en conjunto no solo para mejorar el resultado en Paraná sino en la provincia”, concluyó el dirigente.